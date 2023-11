FC Attnang gewinnt bei Rückkehr des Ex-Trainers vor großer Zuschauerkulisse

Details Samstag, 04. November 2023 20:57

Vor der Partie trennen den FC Spitz Attnang und die ASKÖ Ohlsdorf nur ein Punkt in der Tabelle der Bezirksliga Süd. Letzte Runde hat der heutige Gastgeber aus Attnang mit 2:1 gegen Eberstalzell verloren, während Ohlsdorf zu Hause 3:0 gegen Allhaming/Weißkirchen 1b gewonnen hat. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest in Attnang, das die Hausherren auch mit 3:0 für sich entscheiden.

Attnang geht durch Ecke in Führung

Man könnte viele Geschichten über diese Partie erzählen. Die größte ist vermutlich, dass der Ohlsdorf Trainer Adiz Cetin an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt – an den Ort, wo er in über sieben Jahren für zwei Aufstiege mitverantwortlich war. Darüber hinaus steht nach dem Spiel noch ein Fest bei den Attnangern an und die Videokameras von Videobeweis sind vor Ort, beide Teams gehen also hochmotiviert in die Begegnung. Die Gastgeber kommen super ins Spiel und gehen nach zwölf Minuten in Führung. Veselaj bringt einen Eckball auf Oberansmayr, der sich nach oben schraubt und zur Führung einköpft. Danach wird es auf beiden Seiten meist nur durch Standardsituationen gefährlich, und Ohlsdorf hat einen Ticken mehr vom Spiel. Es werden viele intensive Zweikämpfe geführt und Attnang geht verdient mit der Führung in die Pause.

Hausherren machen den Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff ist die Troppmair-Elf hellwach und bereits nach wenigen Minuten bauen sie die Führung aus. Nach einem guten Ball in die Spitze schließt Oberperfler verdient ab und stellt auf 2:0. Keine zehn Minuten später fällt die Entscheidung, als Hamza Bektik nach einem Konter das dritte Tor nachlegt. Die Gäste aus Ohlsdorf kommen im zweiten Durchgang zwar immer wieder zu Gelegenheiten, unterm Strich sind sie heute aber zu ungefährlich. Gegen Ende flacht die Partie dann etwas ab und so gewinnt Attnang beim Wiedersehen mit dem Ex-Coach verdient. Dieser Sieg durfte dann ausgiebig beim selbst ausgerichteten Bier trifft Wein Fest gefeiert werden.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair, Trainer FC Attnang:

„Jeder hat heute gewusst, worum es geht – da musste ich die Jungs gar nicht mehr extra motivieren. Es war das erwartet intensive Spiel und umso glücklicher sind wir über den Sieg. Letztes Jahr hat die Mannschaft erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt fixiert, unser Ziel war es heuer, so schnell es geht von hinten rauszukommen. Ich habe wahrscheinlich noch nie so eine disziplinierte und willige Mannschaft trainiert. Wir wissen, dass wir keinen Gegner fürchten müssen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.