Seit Runde zwei sieglos gewesen: Allhaming/Weißkirchen 1b beendet Negativserie!

Details Sonntag, 05. November 2023 09:10

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b mit 2:1 gegen die Union SRW Schlierbach gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Tiefenthaler-Treffer kommt zu spät

Moritz Eiber brachte Allhaming/Weißkirchen 1b in der 14. Minute in Front. Sonst ereignete sich im ersten Durchgang relativ wenig. Zur Pause wusste der Gastgeber so eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 2:0 von Allh./Weißk. 1b zeichnete Lukas Mayrhofer verantwortlich (69.). In der Nachspielzeit (95.) gelang Andreas Tiefenthaler der Anschlusstreffer für die Union Schlierbach, der nichts weiter als Ergebniskosmetik war. Zum Schluss feierte die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gast.

Zahlen und Fakten

Trotz der drei Zähler machte Allhaming/Weißkirchen 1b im Klassement keinen Boden gut. Allh./Weißk. 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und sechs Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b endlich wieder einmal drei Punkte.

Schlierbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt die Union SRW Schlierbach den zehnten Platz in der Tabelle ein. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Union Schlierbach alles andere als positiv. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird Schlierbach nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag trifft Allhaming/Weißkirchen 1b auf die UVB Vöcklamarkt Juniors, die Union SRW Schlierbach spielt am selben Tag gegen den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – Union SRW Schlierbach, 2:1 (1:0)

95 Andreas Tiefenthaler 2:1

69 Lukas Mayrhofer 2:0

14 Moritz Eiber 1:0

