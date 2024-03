Neuhofen wird sich Favoritenrolle gerecht und siegt gegen Pichl

Details Sonntag, 17. März 2024 09:46

Die Vorbereitung verlief für den USV Neuhofen nicht nach Plan. Obwohl die Testspielergebnisse nicht immer positiv waren, wollte man zum Frühjahrsauftakt gegen den Siebtplatzierten der Bezirksliga Süd, SV Pichl einen 3-er einfahren. Die Zuseher und Zuseherinnen mussten lange auf ein Tor warten, doch schlussendlich setzte sich das Heimteam knapp mit 1:0 durch.

Keine Tore in den ersten 45 Minuten

Trotz schwierigen Platzverhältnissen und tiefem Boden gelang es den Männern von Trainer Thomas Reifeltshammer von Beginn weg mit schönem Kombinationsfußball zu überzeugen. Bereits in Minute zwei fand man die erste gute Torchance vor, als Mittelfeldmann Benjamin Gerbl mit einem Distanzschuss den Torhüter der Gäste prüfte. In dieser Tonart ging es auch weiter. Neuhofen kreierte sich Chance um Chance, aber das Runde wollte nicht ins Eckige. Grund dafür war auch die tiefstehende Abwehr von SV Pichl, die immer ein Bein dazwischen hatte. Obwohl sich die Gastgeber bis zum Pausenpfiff zahlreiche nennenswerte Möglichkeiten erarbeiteten, sollte für sie aber nichts Zählbares herausschauen. So gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Kabinen.

Stürmer erlöst sein Team

In Hälfte zwei änderte sich wenig an der Charakteristik des Spiels. Neuhofen war am Drücker und probierte die Lücke zum Führungstreffer zu finden. Im Gegensatz war der Gast aus Pichl ausschließlich mit dem Verteidigen beschäftigt, um die Null zu halten. Für die Truppe aus dem Innkreis entwickelte sich ein Geduldspiel. Man lief immer weiter an, suchte den Abschluss, aber Pichl Torwart Hakan Sabur konnte sich dabei immer wieder mit Glanzparaden auszeichnen. Dennoch steckte die Heimelf ihre Köpfe nie in den Sand, was schließlich in der 73. Spielminute belohnt wurde: Nach einem unübersichtlichen Spielgeschehen im Strafraum kam das Spielgerät zu Angreifer Michael Reifeltshammer, der nicht lange fackelte und den Ball souverän ins Tor schweißte. Mit dem Führungstor wurde der Kontrahent plötzlich offensiver. Durch Flanken fand man manchmal den Weg vor das Gehäuse, Profit konnte man daraus aber nie schlagen. Auch in der Folge wurde man nicht mehr zwingend gefährlich und so blieb es beim hochverdienten 1:0 Endstand für die USV Neuhofen.

Stimme zum Spiel:

Daniel Peer (Sportlicher Leiter USV Neuhofen):

„Nach einer wenig rosigen Vorbereitung, war es wichtig, positiv ins Frühjahr zu starten. Heute haben wir wieder die Tugenden auf den Platz gebracht, die wir brauchen. Wir sind glücklich über den Heimsieg. Nächste Woche wollen wir gegen Gunskirchen auch anschreiben.“

Der Beste: Benjamin Gerbl (ZM, USV Neuhofen)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.