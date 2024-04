Attnang siegt gegen Hohenzell dank zwei späten Toren

Details Sonntag, 07. April 2024 10:00

Der FC Spitz Attnang befindet sich in einem beneidenswerten Flow und ist in der Rückrunde der Bezirksliga Süd noch ungeschlagen. Am 17. Spieltag bekam man es auf eigener Anlage mit dem SV Bögl Hohenzell zu tun, welcher auch in den vergangenen Runden für Bewegung am Punktekonto sorgen konnte. Schlussendlich drehte die Troppmair-Truppe das Spiel binnen acht Minuten und gewann gegen ein dominantes Hohenzell mit 2:1!

Chancenarmes Spiel in Spielhälfte eins

Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt: Nach anfänglichem Abtasten waren beide Offensivlager sichtlich bemüht, nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Dem attraktiven Publikum, rund 150 Zuseher mitumfassend, wurde relativ wenig geboten. Es war eine ausgeglichene, offene Partie, das Leder zirkulierte von der einen zur anderen Seite, doch für wirkliche Aufreger vor dem jeweiligen Gehäuse konnte keines der Teams sorgen, auch weil beide Defensivverbünde kompakt standen und wenig Raum anboten. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Gäste aus Hohenzell dem Führungstreffer dann doch plötzlich sehr nahe waren, als man ohne Gegenwehr auf das Tor von Attnang stürmte - doch auch aus dieser Situation konnte man kein Kapital schlagen und so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Heimteam sorgt spät für Lucky-Punch

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik des Spiels insofern, dass die Murauer- Schützlinge besser aus der Kabine kamen. Die Siebtplatzierten im Ranking waren nun das überlegene, spielbestimmende Team – folglich entwickelte man immer mehr Zug zum Tor und strahlte dementsprechend größere Gefahr aus. Bis dato aber noch erfolglos, weil man eben auch hundertprozentige Torchancen liegen ließ. Nichtdestotrotz blieb man weiter am Drücker – was sich kurz darauf auch bezahlt machte. Lukas Machtlinger erlöste mit dem Führungstreffer seine Mannschaft und brachte sie dadurch auf die Siegerstraße (74.). Die Gastgeber waren von diesem Nackenschlag natürlich bedient – doch gleich danach änderte man das System und spielte nun in der Schlussphase mit zwei Stürmern, um diesen Treffer schnellstmöglich vergessen zu machen und den Ausgangszustand wieder herzustellen. Diese Umstellung wirkte sofort, denn nur zwei Minuten nach erwähntem Gegentreffer fand man die perfekte Antwort in Person von Markus Holzinger, welcher das Leder zum 1:1 versenkte. Nun war also alles angerichtet für eine heiße Schlussphase. Beide Teams stiegen nochmals gehörig aufs Pedal, um in weiterer Konsequenz brandgefährlich vor dem Tor aufzukreuzen. Doch das Glück sollte heute aufseiten der Hausruckviertler sein. Alle auf und neben dem Rasen gaben sich schon mit einem Remis zufrieden, als Attnangs Mario Oberansmayr bei einem Freistoß am höchsten stieg und kräftig zum hochumjubelten 2:1 Endstand einköpfte (88.).

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Troppmair (Trainer FC Attnang):

„Das war ein sehr intensives Match. In der Hinrunde haben wir unglücklich verloren und heute war das Glück auf unserer Seite. Wir sind alle sehr erfreut, dass es in der Rückrunde so gut funktioniert.“

Werner Sickinger (Sportlicher Leiter, SV Hohenzell):

„Von unserer Seite eigentlich eine sehr gute Partie. Wir waren über die ganzen 90. Minuten das bessere Team. Es ist extrem bitter, nach eigenem Führungstor noch mit zwei Standards als Verlierer vom Platz gehen zu müssen.“

Die Besten: Mario Oberansmayr (FC Attnang), Philip Wögerer (FC Attnang), Florian Reifetshammer (SV Hohenzell), Tobias Kallinger (SV Hohenzell)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.