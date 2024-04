USV Erler Haus Neuhofen i. I. gewinnt Torfestival gegen Union Nexus Eberstalzell

Details Sonntag, 28. April 2024 10:10

Am 20. Matchtag der Bezirksliga Süd bekam es der USV Erler Haus Neuhofen i. I. mit der Union Nexus Eberstalzell zu tun. Keine leichte Aufgabe für den ersten Verfolger von Spitzenreiter Gunskirchen, doch man ging mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in dieses Aufeinandertreffen. Schlussendlich konnten die Heimischen den dritten Sieg en Suite einfahren – bei einem Spiel, welches angesichts des Verlaufes definitiv in die Geschichtsbücher eingehen wird – 5:4 der Endstand.

Gerechtes Remis zur Pause

Es dauerte nicht lange, dass die beiden Mannschaften auf Betriebstemperatur kamen. Bereits in der neunten Spielminute fiel auch gleich das erste Tor am heutigen Nachmittag. Verantwortlich hierfür: Neuhofen Akteur Fabian Grubeck gelangte nach einem Eckball ans Leder, welches er souverän in den Maschen versenkte und sein Team damit früh auf die Siegerstraße brachte. Doch auch der Achtplatzierte im Ranking versteckte sich kaum und spielte ebenso munter nach vorne. Man tauchte nun immer öfter brandgefährlich vor dem Gehäuse auf. Die logische Konsequenz: das 1:1, welches in der 28. Minute von Franz Michael Karlsberger erzielt wurde. Mit diesem Treffer wurde der Ausgangszustand wieder hergestellt. Doch die Mannen vom Innkreis hatten nur wenig später die perfekte Antwort in Person von Michael Reifeltshammer parat und gingen erneut in Front (40.). Doch bei diesem Ergebnis blieb es nicht. Neuhofen wohl bereits mit den Gedanken in der Kabine, klingelte es zum zweiten Mal bei Schlussmann Kuljic. Jetzt durfte sich Florian Herndler in die Torschützenliste eintragen (42.) – 2:2 zur Pause.

Verrückte zweite Hälfte mit fünf Toren

Den rund 200 erschienen Zuseher wurde heute so einiges geboten. Nach dem Seitenwechsel machten die Offensivlager beider Kontrahenten dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff musste der Heimtorwart abermals hinter sich greifen. Tobias Breitwimmer drehte die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Auswärtsmannschaft (50.). Neuhofen Coach Thomas Reifeltshammer reagierte und brachte mit Edin Ibrahimovic frischen Wind in das Spiel. Jener Übungsleiter erwies mit dieser Einwechslung ein goldenes Händchen, glich man doch nur wenige Sekunden darauf durch Letzterwähnten wieder aus (54.). Schon jetzt eine völlig irre Begegnung. In der Folge beruhigten sich erstmals die Gemüter. Beide Mannschaften waren bemüht, Ordnung und Ruhe in ihr Spiel zu bekommen. In der 74. Minute dann das nächste Highlight: Florian Herndler sorgte für die abermalige Führung. Die Zweitplatzierten in der Tabelle ließen sich von jenem Nackenschlag kaum verunsichern – ganz im Gegenteil: Nur elf Minuten später bekam man einen Elfmeter zugesprochen, welchen Topscorer Michael Reifeltshammer eiskalt verwertete (85.). Nun stellte man sich die Frage, welches Team in den Schlussminuten mehr Risiko nimmt, um schlussendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Es war die Heimmannschaft, welche nochmals alle Kräfte bündelte und versuchte, ein letztes Tor zu erzielen. Dies gelang tatsächlich in der 93. Spielminute, als Edin Ibrahimovic zum hochumjubelten 5:4 einschoss, die Zuseher ins Staunen versetzte und gleichzeitig aber auch den Gästen mit diesem Lucky-Punch den Todesstoß verpasste.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Deschberger (Sektionsleiter, USV Neuhofen):

„Eigentlich eine ausgeglichene Partie. Wir haben uns billig auskontern lassen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, doch wir haben uns zum Schluss dann glücklich durchgesetzt.“

Der Beste: Edin Ibrahimovic (USV Neuhofen)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.