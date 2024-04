Union SRW Schlierbach lässt Tabellenschlusslicht UFC Attergau keine Chance: Klarer 1:5 Auswärtserfolg für die Stranzinger-Schützlinge

Details Sonntag, 28. April 2024 10:14

Der UFC Attergau durchlebt momentan schwere Zeiten in der Bezirskliga Süd – ist man doch klar auf Kurs Abstieg und braucht endlich wieder einmal einen vollen Erfolg, um das Ruder nochmals umzureißen. Am 20. Spieltag bot sich gegen die Union SRW Schlierbach, welche seit vier Partien jedoch ungeschlagen ist, die Chance zur Trendumkehr. Schlussendlich setzte es die nächste herbe Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt – 1:5 das Endresultat.

Gäste mit knapper Pausenführung

Die Basis für den späten Erfolg legte die Union Schlierbach bereits nach acht gespielten Minuten. Verantwortlich hierfür: David Winkler, der nach einem Stanglpass nur mehr seinen Fuß hinhalten musste und seine Mannen damit früh auf die Siegerstraße brachte. Auch in der Folge ließ der Elftplatzierte im Ranking keine Gnade walten und überrollte regelrecht ein geschocktes Heimteam. Man agierte sehr dominant am Spielfeld und fand immer wieder das richtige Timing, um durch gezielte Tempoverschärfungen blitzschnell im letzten Drittel aufzutauchen. Bei zwei Kopfbällen hätte es beinahe wieder im Heim-Gehäuse geklingelt, doch die Stranzinger-Schützlinge verpassten es zunächst, nachzulegen und für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Inhaber der roten Laterne war sichtlich bemüht, selbst Akzente zu setzen. Mit deutlich mehr Entschlossenheit und Aggressivität agierte man fortan am Rasen und kämpfte sich so schrittweise zurück in diese Begegnung. Gegen Ende der ersten Spielhälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe – Tore sollten bis zum Pausenpfiff aber nicht mehr fallen.

Union Schlierbach dominiert in Hälfte zwei

Die Gäste kamen wieder sehr spritzig aus der Kabine. Man wollte selbstredend nun ein zweites Tor nachlegen und ein mögliches Aufkommen der Heimischen sofort in Keim ersticken. In Minute 59 wurde jenes Vorhaben auch in die Tat umgesetzt. Daniel Hollinger machte Nägel mit Köpfen und stellte kurzerhand auf 0:2. Mit diesem Treffer in der Tasche ging nun alles wesentlich leichter von der Hand und spielte sich in der Folge in einen wahren Offensivrausch. Die Traunviertler erhöhten nochmals entscheidend die Schlagzahl und brachten damit einen immer müder werdenden Gegner zusehends in die Bredouille. Seitens der Attergauer suchte man Mittel und Wege, um in kein Debakel zu schlittern. Doch die Auswärtsmannschaft zeigte an diesem Nachmittag kein Mitleid und traf in der 64. Spielminute in Person von Jakob Rettenbacher zum 0:3. In der Schlussphase betrieb das Heimteam noch Ergebniskosmetik und erzielte durch Julian Nöhmer, welcher den fälligen Elfmeter versenkte, den Ehrentreffer (80.). Denn nur wenige Augenblicke darauf vollendete Simon Weiss einen schönen Spielzug zum 1:4 (81.). Den Schlusspunkt dieser am Ende doch eindeutigen Partie setzte Schlierbachs Andreas Tiefenthaler, der zum 1:5 Endstand einschoss (90.).

Stimme zum Spiel:

Raphael Watzinger (Sektionsleiter Union Schlierbach):

„Heute war es eine klare Angelegenheit. Am Ende der ersten Hälfte haben wir die Attergauer wieder mehr ins Spiel kommen lassen. In der zweiten Hälfe waren wir aber sehr dominant.“

Der Beste: Pausschallob

