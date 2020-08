0:3! Klare Verhältnisse zum Saisonstart zwischen Pichl und Frankenburg

Details Samstag, 15. August 2020 13:05

Nach der langen pandemiebedingten Zwangspause startete auch in der Bezirksliga Süd wieder der Meisterschaftsbetrieb. In der ersten Runde empfing der SV Entholzer Pichl auf eigener Anlage den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg. Aufgrund der Tabellensituation zum Zeitpunkt des Saisonabbruches – die beiden Mannschaften trennten ganze dreizehn Zähler – schienen die Karten bereits im Vorhinein klar verteilt. Unter Neo-Coach Klaus Hofmeister wollten die Pichler mit einem positiven Ergebnis in die neue Spielzeit starten, gegen die Elf aus Frankenburg war man jedoch chancenlos und verlor klar mit 0:3.

Frankenburg nimmt das Heft in die Hand

Vom Anpfiff weg sah sich der SV Pichl mit einem extrem bissigen und zweikampfstarken Gegner konfrontiert. Vor rund 200 Zuschauern kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und kombinierten sich häufig in die gefährliche Zone. Obwohl zunächst zwingende Torchancen ausblieben, konnte man sich in Minute 30 für die couragierte Anfangsphase belohnen. Nach einem Freistoß von der Seite sprang Raffael Purrer am höchsten und verlängerte den Ball zum verdienten 1:0 in die Maschen. Nur drei Minuten später baute die Müller-Elf durch ein unglückliches Eigentor von Manuel Königsmair nach einem Eckball den Vorsprung aus. Im Anschluss schaffte es die Heim-Elf weiterhin nicht, konkrete Torchancen herauszuspielen. Somit ging es zur Halbzeit mit einer klaren Führung für die Gäste aus Frankenburg in die Kabinen.

Heimischen ohne Chance

Auch nach der Pause ereignete sich ein ähnliches Bild wie in Halbzeit eins. Der Hofmeister-Elf gelang es nicht, die Gastmannschaft unter Druck zu setzen und folglich den Spielaufbau zu stören. So kam der TSV Frankenburg immer wieder zu vielversprechenden Abschlussmöglichkeiten und sorgte durch Selman Neziri in der 77. Minute nach einer schönen Kombination für die endgültige Vorentscheidung. Dem hatte der SV Pichl nichts mehr entgegenzusetzen und somit blieb es in einem einseitigen Match beim verdienten Auswärtssieg der Frankenburger.

Stimme zum Spiel

Hubert Peiskammer (Sportlicher Leiter TSV Frankenburg):

„Es war eine sehr einseitige Partie. Wir haben das Spielgeschehen von Anfang an dominiert und uns in der ersten Halbzeit mit den beiden Toren belohnt. In weiterer Folge haben wir den Vorsprung souverän verwaltet und hätten durchaus noch höher gewinnen können. Im Großen und Ganzen können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Raffael Purrer (IV), Tobias Hinterberger (LV)

