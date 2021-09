Klare Sache für Neukirchen/V.-Puchkirchen - 2:0-Sieg bei Frankenburg

Details Samstag, 11. September 2021 10:37

Die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen hat sich gegen den TSV Frankenburg mit 2:0 durchgesetzt und sich damit den zweiten Sieg in der neuen Saison gesichert. 500 Zuseher waren im Georg Kettl-Stadion mit dabei.

Freitag Abend, Spielbegegnung TSV Frankenburg gegen Union Neukirchen/V.-Puchkirchen in der Bezirksliga Süd. Anfangs gab es wenige nennenswerte Aktionen auf beiden Seiten zu vermelden. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Neukirchen/V.-Puchkirchen für sich beanspruchte: Vinko Svalina nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.



Riedl trifft zum 2:0-Endstand



Das zweite Tor fiel knapp nach der Pause: Für das 2:0 für die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen zeichnete Michael Riedl verantwortlich (51.). Als Referee Savas Caliskan die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen die drei Zähler unter Dach und Fach und fuhr mit drei Punkten heim.







Für TSV Frankenburg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Gastgeber besetzen momentan mit sechs Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen.





Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen die Abstiegsplätze und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz, Torverhältnis 9:9.





Ein Sieg, drei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des TSV Baugruppe Schmid Frankenburg bei. Nur einmal ging der TSV Frankenburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bezirksliga Süd: TSV Baugruppe Schmid Frankenburg – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 0:2 (0:1)

46 Vinko Vina Svalina 0:1

51 Michael Riedl 0:2

