Pichl schickt Vorchdorf in die Krise

Ein Aufatmen beim SV Pichl. Letzte Woche gelang den Pichlern nach drei Niederlage en suite der Befreiungsschlag. Man besiegte auswärts die ASKÖ Ohlsdorf mit 3:0 und konnte die rote Laterne der Union Buchkirchen übergeben. Nun kommt in der 11. Runde der Bezirksliga Süd der Tabellenführer, ASKÖ Vorchdorf, in die 3000-Seelen-Gemeinde. Doch bei den Vorchdorfern läuft es auch nicht mehr so selbstverständlich, wie am Anfang der Saison. Aus den letzten drei Partien konnte man nur drei Punkte mitnehmen. Ob die Pichler den Aufschwung mitnehmen können? Oder macht der Tabellenführer seine Hausaufgaben? Nach neunzig gespielten Minuten leuchtete es 2:0 für den SV Pichl von der Anzeigetafel!

Vorchdorf spielt, Pichl führt

Rund 150 Zuschauer fanden sich im Fensterstadion in Pichl ein und verfolgten von Anfang eine starke, spielbestimmende Elf aus Vorchdorf. Die Gäste drückten in den Anfangsminuten auf den schnellen Führungstreffer, wurden jedoch kaum zwingend. Mit fortlaufender Spielzeit kamen auch die Mannen von Trainer Stranzinger immer besser in die Partie und nahmen nun das Heft in die Hand. Einige Topchancen blieben unbelohnt, bis die Pichler erstmals jubelten: Ex-FC Wels Spieler Qail Idrizi fasste sich nach einem Ballgewinn 25 Meter vor dem Kasten von Radner ein Herz und zog ab – und das mit Erfolg. 1:0 führte der Underdog und das verdient. Mit diesem Spielstand bat Schiedsrichter Hofinger zum Pausentee.

Ampelkarte und die Entscheidung

In Hälfte zwei klang das Geschehen im Fensterstadion ein wenig ab. Die Pichler wollten ihre 1:0-Führung verwalten, währenddessen die Vorchdorfer keine Mittel hatten, um die Abwehr der Heimelf zu überwinden. Laut wurde es dann in der 58. Minute, jedoch nicht durch einen Treffer. Vorchdorfs Flügel Wallmen bekam nach einem Foul den gelben Karton, sah sich jedoch nicht mit der Entscheidung des Unparteiischen einverstanden. Schiedsrichter Hofinger zögerte nicht und schickte Wellmen mit der Ampelkarte vom Platz. Das beeinflusste das Spiel nun wesentlich, Vorchdorf konnte mit einem Mann weniger keine Akzente mehr nach vorne setzen. Am Ende war es dann Ingo Bizjak, der nach einer Ecke mit dem zweiten Treffer an diesem Nachmittag die drei Punkte besiegelte und den Pichlern den zweiten Sieg in Serie bescherte. Der SV Pichl konnte damit seinen Auswärtstrend bestätigen und trifft nächste Woche im Derby auf den Tabellenletzten aus Buchkirchen. Die Vorchdorfer mussten nun die dritte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen und rutschten durch den Sieg der Union Gschwandt auf Platz zwei ab.

Thomas Stranzinger (Trainer SV Pichl)

,,Die Vorchdorfer haben gespielt, jedoch haben wir am Ende unsere Chancen genutzt. Unsere Chancenauswertung hätte sicher besser ausfallen können, jedoch bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Nun liegt der Fokus am Derby gegen Buchkirchen.‘‘

