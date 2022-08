Sagerer macht den Unterschied: Attergau feiert erfolgreichen Saisonauftakt

Details Samstag, 13. August 2022 21:50

Nach einer weitestgehend erfolgreichen und zufriedenstellenden Saison blickt der UFC Attergau der bereits angebrochenen Spielzeit mit breiter Brust entgegen. 41 Punkte holte man im vergangenen Jahr - Resultat: Platz vier. Auch der TSV Frankenburg kann unter dem Strich stolz sein, nach einer desaströsen Hinrunde wurde man immer wieder mit dem Abstieg in Verbindung gebracht, rappelte sich im Frühjahr jedoch wieder auf und beendete die Saison mit guten 35 Punkten auf Platz sieben. Spieltag eins konnte man nicht ganz so erfolgreich gestalten, man verlor beim UFC Attergau mit 1:3.

Traumstart für Attergau

Die Hausherren gingen enorm motiviert an den Start und hatten das Zepter von Beginn an fest in der Hand. Dementsprechend prompt ging die Truppe von Roman Untersberger auch in Führung. Ein direkter Freistoß, getreten von Daniel Schiemer, fand in Minute sieben den direkten Weg ins Netz. Die wohl beste Gelegenheit in einer darauffolgenden Drangphase der Hausherren hatte Johannes Hemetsberger, der aber aus sehr guter Position kläglich vergab (22.). Folglich fanden auch die Gäste besser ins Spiel und belohnten sich rasch für das gezeigte Engagement. Ebenso wie sein Kontrahent Schiemer versenkte Thomas Scheibl einen Freistoß in den Maschen (33.). Dieses Zwischenergebnis hielt sich bis zum Pausenpfiff auch, sodass knapp 300 Zuseher eine völlig offene zweite Hälfte erwartete.

Sagerer macht den Unterschied

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel schließlich fast völlig zu Gunsten der Hausherren, die fortan deutlich mehr Spielanteile verzeichneten und zugleich die zündenden Ideen parat hatten. Nicht einmal zehn Minuten gespielt wussten der UFC diese drückende Überlegenheit auch in Zählbares umzumünzen: Hemetsberger wurde in Szene gesetzt, legte quer auf Sagerer und letzterer drückte die Kugel über die Linie (53.). Knapp sechs Minuten später standen jene zwei Akteure erneut im Mittelpunkt des Geschehens: Langer Ball auf Hemetsberger, der leitete weiter Sagerer und der schnürte mühelos per Kopf seinen Doppelpack. Die Partie schien mit diesem Treffer vorzeitig entschieden und auch wenn der UFC Attergau in der Schlussphase die eine oder andere gute Chance nicht nutzen konnte, feierte man am Ende einen erfolgreichen Saisonauftakt.

Das nächste Spiel der Heimmannschaft findet in vier Wochen statt, wenn man am 10.09.2022 den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten empfängt. Der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 27.08.2022 gegen Windischgarsten.

Stimme zum Spiel

Roman Untersberger (Trainer UFC Attergau):

„Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, wir haben ganz okay gespielt, waren aber nicht wirklich gut. Das Ergebnis geht somit auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir müssen aber schauen, dass wir in allen Belangen besser werden, das Gelbe vom Ei war das noch nicht."

Die Besten: Daniel Schiemer (LV), Simon Sagerer (LM)

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 3:1 (1:1)

59 Simon Sagerer 3:1

53 Simon Sagerer 2:1

33 Thomas Scheibl 1:1

7 Daniel Alexander Schiemer 1:0