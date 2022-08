Niederlage in letzter Minute: Aufsteiger Windischgarsten siegt dank Joker Waldenhofer!

Details Sonntag, 14. August 2022 12:14

Zum Saisonstart boten der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten und die ASKÖ Ohlsdorf den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:3. Dabei war es ein ereignisreiches Hin und Her, bei dem gewohnt-heimstarke Windischgarstner am Ende nach einer roten Karte für die Gäste die Überzahl gekonnt ausspielten und sich mit dem ersten Saisonsieg belohnten.

Gressenbauer-Doppelpack bei Comeback & rote Karte nach Ausgleich

Ohlsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adnan Hodzic traf in der zweiten Minute nach einem Konter zur frühen Führung. Nach einigen Halbchancen und einem Lattentreffer vom letztjährigen Torschützenkönig Michael Schwaiger, glich Philipp Wolkerstorfer in Minute 34 aus. In der letzten Minute der Nachspielzeit, dann nochmal der herbe Rückschlag für die Winkler-Elf: Ivica Jurinovic traf zum 1:2 und besorgte Ohlsdorf eine knappe Pausenführung. Eine starke Leistung zeigte Rückkehrer Rene Gressenbauer, der sich mit einem Doppelpack für Windischgarsten beim Trainer empfahl (55./65.). Kurz vor Schluss klopften die Gäste nochmal an, David Breuer war zur Stelle und markierte das 3:3 der ASKÖ Ohlsdorf (82.). Fünf Minuten später stand Breuer ebenso im Mittelpunkt des Geschehens, als er nach einem Foul die rote Karte sah und die letzten Minuten somit vom Spielfeldrand verfolgen musste. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Andreas Waldenhofer den entscheidenden Führungstreffer für Windischg. erzielte (91.). Am Schluss siegte der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten gegen Ohlsdorf.

Die Gastgeber treten am Freitag bei der Union GB KFZ BAUER Thalheim an. Der nächste Gegner der ASKÖ Ohlsdorf, welcher in sieben Wochen, am 01.10.2022, empfangen wird, ist die Union Oberndorfer Gunskirchen.

Bezirksliga Süd: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – ASKÖ Ohlsdorf, 4:3 (1:2)

91 Andreas Waldenhofer 4:3

82 David Breuer 3:3

65 Rene Gressenbauer 3:2

55 Rene Gressenbauer 2:2

49 Ivica Jurinovic 1:2

34 Philipp Wolkerstorfer 1:1

2 Adnan Hodzic 0:1