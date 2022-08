6:0! Union Gunskirchen schießt sich Frust von der Seele

Details Samstag, 20. August 2022 21:58

Die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:6-Pleite. Nach der knappen Pleite in der Vorwoche gegen den FC Attnang holte die Union Gunskirchen nun erfolgreich zum Befreiungsschlag aus.

Rrahmani und Hegedüs treffen doppelt

Stefan Greiner stellte die Weichen für die Union Oberndorfer Gunskirchen auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. Toni Bujak versenkte die Kugel nach einer schönen Einzelaktion zum 2:0 für die Gastgeber (39.). Noch vor der Halbzeit legte Gunskirchen seinen dritten Treffer nach (44.), Martin Hegedüs zeichnete sich für diesen per Kopf verantwortlich. Die Union Oberndorfer Gunskirchen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Dibran Rrahmani gelang ein Doppelpack (48./68.), mit dem er das Ergebnis bereits auf 5:0 hochschraubte. Die Union Gunskirchen schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 6:0 in die Höhe, der zweite Streich von Hegedüs. Am Ende fuhr die Union Oberndorfer Gunskirchen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Gunskirchen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Neukirchen/V.-P. in Grund und Boden spielte.

Die Union Oberndorfer Gunskirchen stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) beim SV Bögl Hohenzell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen den SV Spar Hochhauser Pichl.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 6:0 (3:0)

72 Martin Hegedues 6:0

68 Dibran Rrahmani 5:0

48 Dibran Rrahmani 4:0

44 Martin Hegedues 3:0

39 Toni Bujak 2:0

14 Stefan Greiner 1:0