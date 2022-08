USV Neuhofen setzt sich knapp in Frankenburg durch

Details Sonntag, 21. August 2022 22:15

In der zweiten Runde der Bezirksliga Süd empfing der TSV Frankenburg den USV Neuhofen im Innkreis. Beide Teams hatten nach einem verpatzten Saisonstart etwas wiedergutzumachen - die Frankenburger unterlagen dem UFC Attergau in Runde eins, während der Zuhause mit 2:4 gegen Thalheim verlor. Die Teams lieferten sich am gestrigen Nachmittag einen Fight auf Augenhöhe, bei dem bis zum Ende so gut wie alles möglich war, der Gewinner nach Ablauf der 90 Minuten aber Neuhofen hieß.

Keine Tore in Durchgang eins

Es war von Beginn an ein Aufeinandertreffen, welches sich wirklich enorm ausgeglichen gestaltete, indem sich über weite Strecken kein feldüberlegenes Team herauskristallisierte. Neben zahlreichen Halbchancen und ganz guten weiteren Einschussmöglichkeiten hatten beide Teams jeweils einen Hochkaräter - gleich war auf beiden Seiten, das dieser nicht genutzt werden konnte. So ging es torlos in die Kabinen, bislang blieben beide glückslos.

Standard entscheidet Partie

Woran es in Durchgang eins happerte, wurde nach Wiederanpfiff prompt besser gemacht. Nur zwei Minuten gespielt, versenkte Michael Reifeltshammer die Kugel nach Vorarbeit von Christoph Geisböck im Netz zur vielumjubelten Führung. Auch mit dem Führungstreffer änderte sich wenig an der Spielcharakteristik, sodass der Vorsprung der Gäste nur zehn Minuten später wieder egalisiert wurde: Nach einem Gestochere im Strafraum kam das Spielgerät zu Lukas Maringer, der fackelte nicht lange und bugsierte das Leder in die Maschen. Nun war es ein munteres Hin und Her und bereits in Minute 60 hatte die Etzlinger-Elf die adäquate Antwort parat: Nach einem Eckball stand Fabian Grubeck goldrichtig und nickte zur erneuten Führung ein. Die Folgephase ähnelte stark der ersten Hälfte - es war eine muntere Partie mit zahlreichen guten Aktionen auf beiden Seiten, nur weitere Torerfolge blieben aus.

Am kommenden Samstag trifft der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg auf den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, Neuhofen spielt tags darauf gegen den UFC Attergau.

Stimme zum Spiel

Harald Etzlinger (Trainer USV Neuhofen):

„Wenn die am Schluss den Ausgleich gemacht hätten, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Das war eine enorm ausgeglichene Partie, wir freuen uns über die drei Punkte."

Die Besten: Fabian Bayer (TW)

Bezirksliga Süd: TSV Baugruppe Schmid Frankenburg – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 1:2 (0:0)

60 Fabian Grubeck 1:2

57 Lukas Maringer 1:1

47 Michael Reifeltshammer 0:1