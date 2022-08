Völlig verrücktes Last-Minute-Remis: Neun Thalheimer gleichen in Minute 99 aus!

Details Samstag, 27. August 2022 14:04

Am gestrigen Freitagabend gastierte die Union Thalheim bei der ASKÖ Vorchdorf. Während die Thalheimer mit einem geglückten Saisonstart - zwei Spiele, zwei Siege - vollauf zufrieden sein können, hat das Team von Lukas Huemer noch nicht zu alter Stärke gefunden. Nach einer knappen Derby-Pleite in der Vorwoche setzte man zwar alles daran, eine adäquate Reaktion zu zeigen, kam jedoch gegen eine bereits früh-dezimierte Gastmannschaft am Ende nicht über ein Unentschieden hinaus.

Thalheim-Keeper Huber sieht früh rot

Für die Gäste startete die Partie alles andere als optimal. Bereits nach zwölf Minuten ereignete sich folgendes: Nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr kommt die Kugel zu Keeper Stefan Huber, der sieht sich dazu gezwungen, den Ball außerhalb des Sechzehners noch mit der Hand wegzuspitzeln und sieht dafür aufgrund einer Torchancenverhinderung folgerichtig die rote Karte. Die Gäste somit fast von Beginn an mit einem Mann weniger, was sich nur bedingt im Spielverlauf wiederspiegelte. Die Hausherren fanden doch die eine oder andere gute Chance vor, scheiterten einmal am eigenen Unvermögen (31.) und einmal am Querbalken (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätte es für die Gastgeber noch bitterer werden können, Schiedsrichter Schausberger sah bei einem Zweikampf im Strafraum der Vorchdorfer jedoch kein elfmeterwürdiges Foul und ließ laufen.

Zweiter Ausschluss - Thalheim gleicht spektakulär aus

Die Mannen von Thomas Stranzinger kamen nach Wiederanpfiff trotz Unterzahl deutlich besser aus der Kabine. Nur wenige Minuten gespielt, zeichnete sich Vorchdorf-Keeper Markus Radner nach einem Heinzlmeier-Freistoß stark aus, wobei man Glück hatte, dass Hofmann den Nachschuss ans Aluminium knallte. Nach einer guten Thalheimer-Drangphase, die nichts Zählbares einbrachte, schwanden langsam die Kräfte der Gäste und so übernahmen die Heimischen die Kontrolle wieder - auch, weil Thalheims Can Keceli in der 74. Spielminute mit gelb-rot vom Platz flog und man fortan nurnoch zu Neunt war. In Minute 86 war es dann soweit und Dominik Raab bugsierte das Spielgerät nach einem Gestochere in den Maschen zur langersehnten Führung für Vorchdorf. Trotz der Ausschlüsse gaben sich tapfere Gäste keineswegs auf und setzten in den Schlussminuten alles daran, noch auszugleichen. Dies machte sich auch belohnt, weil in der neunten Minute der Nachspielzeit erneut Hofmann im Strafraum fiel und diesmal auch einen Strafstoß zugesprochen bekam. Diesen versenkte Bernhard Steiner souverän und bescherte seinem Team ein Remis, welches sich mindestens so gut anfühlte, wie ein Sieg.

Am nächsten Freitag reist die ASKÖ Vorchdorf zum TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, zeitgleich empfängt Thalheim den FC Spitz Attnang.

Stimme zum Spiel

Thomas Stranzinger (Trainer Union Thalheim):

„Ich bin unheimlich stolz auf die gesamte Mannschaft, wir haben richtig Moral gezeigt. Mit einem Mann weniger ab der zwölften Minute und dann sogar mit zwei Spielern weniger. Wir haben ordentlich gearbeitet, immer wieder Nadelstiche gesetzt und uns gegenseitig gepusht. Hut ab!"

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – Union GB KFZ BAUER Thalheim, 1:1 (0:0)

99 Bernhard Steiner 1:1

86 Dominik Raab 1:0

Fotos: WAAGE