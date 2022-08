Hohenzell wartet auf ersten Saisonsieg: Knappe Pleite gegen Gunskirchen

Details Montag, 29. August 2022 22:00

Der SV Hohenzell hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. Der Start war somit etwas holprig für die junge Sickinger-Elf, die erneut knapp leer ausging gegen die Union Gunskirchen.

Bernhofer-Doppelpack reicht nicht

Liam Stefan Schmuck erzielte vor 220 Zuschauern in der elften Minute das 1:0. Wer glaubte, Hohenzell sei geschockt, irrte. Michael Bernhofer machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gunskirchens Dibran Rrahmani in der 22. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Gunskirchen mit einer Führung in die Kabine ging. Der Gast traf gleich nach Wiederanpfiff zum 3:1 (47.) durch Martin Hegedüs. Mit dem 2:3 gelang Bernhofer ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (67.). Dies trotz der Tatsache, dass die Gäste in einer hitzigen Schlussphase noch zwei Ausschlüsse kassierten: Erst flog Rrahmani (Beleidigung/93.) mit glatt-rot und 60 Sekunden später Dino Coralic (Kritik). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann die Union Oberndorfer Gunskirchen gegen den SV Bögl Hohenzell.

Am nächsten Freitag reist Hohenzell zum SV Spar Hochhauser Pichl, zeitgleich empfängt die Union Oberndorfer Gunskirchen den SC Schwanenstadt 08.

Bezirksliga Süd: SV Bögl Hohenzell – Union Oberndorfer Gunskirchen, 2:3 (1:2)

67 Michael Bernhofer 2:3

47 Martin Hegedüs 1:3

22 Dibran Rrahmani 1:2

16 Michael Bernhofer 1:1

11 Liam Stefan Schmuck 0:1