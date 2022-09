8:0! Ohlsdorf zerlegt Union Neukirchen/V.-Puchkirchen in alle Einzelteile!

Details Sonntag, 04. September 2022 20:02

Der Start ins neue Spieljahr ging für die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen mit dem 0:8 gegen die ASKÖ Ohlsdorf vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte Neukirchen/V.-P. nicht einen Zähler. Bei der ASKÖ Ohlsdorf läuft es hingegen, nach der Auftaktpleite gegen Windischgarsten fuhr man drei Siege ein, Torverhältnis dabei: 12:0.

Hodzic schnürt Dreierpack

Ohlsdorf ging in der 30. Minute in Front: Nach Vorarbeit von Adnan Hodzic verwertete Matthäus Anys eiskalt zur Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Moritz Sulzbacher die Führung des Gastgebers aus. Mit der Führung für die ASKÖ Ohlsdorf ging es in die Kabine. Adnan Hodzic vollendete zum dritten Tagestreffer in der 46. Spielminute. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Florian Ratzberger (48.), Hodzic (69.) und Benjamin Maxwald (75.). Dario Topalovic (85.) und Hodzic (89.) brachten Ohlsdorf mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne und besiegelten einen gebrauchten Tag für die Gäste. Am Ende kam die ASKÖ Ohlsdorf gegen Neuk./V.-Puchk. zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Ohlsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der ASKÖ Ohlsdorf.

Die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 1:21 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Ohlsdorf stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Bögl Hohenzell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neukirchen/V.-P. die Union GB KFZ BAUER Thalheim.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 8:0 (2:0)

89 Adnan Hodzic 8:0

85 Dario Topalovic 7:0

75 Benjamin Maxwald 6:0

69 Adnan Hodzic 5:0

48 Eigentor durch Florian Ratzberger 4:0

46 Adnan Hodzic 3:0

45 Moritz Sulzbacher 2:0

30 Matthäus Anys 1:0