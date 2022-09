Schwanenstadt feiert ungefährdeten Erfolg in Gunskirchen und bleibt Tabellenerster!

Details Sonntag, 04. September 2022 20:09

Schwanenstadt führte die Union Gunskirchen nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Erwartet wurde ein etwas knapperes Unterfangen, Schwanenstadt machte jedoch früh alles klar, führte bereits nach 16 Minuten mit 3:0 und lacht auch nach Spieltag vier von der Tabellenspitze!

Blitzstart der Gäste

Stefan Sammer war es, der in der achten Minute den Ball im Tor von Gunskirchen unterbrachte. Der SC Schwanenstadt 08 machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Moritz Valentin Adlgasser (10.). Brian Eric Crstin legte in der 16. Minute zum 3:0 für die Gäste nach. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Adlgasser mit dem 4:0 für den Tabellenführer zur Stelle (44.) und schnürte seinen Doppelpack. Schwanenstadt hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Boris Bisercic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Schwanenstadt 08 (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Schwanenstadt einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die Union Oberndorfer Gunskirchen verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt die Union Gunskirchen bei den UVB Vöcklamarkt Juniors an, während der SC Schwanenstadt 08 zwei Tage zuvor den SV Spar Hochhauser Pichl empfängt.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – SC Schwanenstadt 08, 0:5 (0:4)

86 Boris Bisercic 0:5

44 Moritz Valentin Adlgasser 0:4

16 Brian Eric Crstin 0:3

10 Moritz Valentin Adlgasser 0:2

8 Stefan Sammer 0:1