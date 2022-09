Windischgarsten entscheidet Aufsteiger-Duell dank spätem Gressenbauer-Treffer für sich!

Details Montag, 05. September 2022 18:53

Eines ist seit Runde eins der Bezirksliga Süd klar: Die Aufsteiger sind allesamt nicht zu unterschätzen und gehen mit geballter Offensivpower und offenem Visier an den Start. Am gestrigen Sonntagnachmittag trafen zwei der Liganeulinge aufeinander: Der USV Neuhofen i. I. empfing den SV Windischgarsten. Auch in diesem Aufeinandertreffen war es ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, wobei sich am Ende die Winkler-Truppe knapp mit 2:1 durchsetzte.

Chancen auf beiden Seiten, Tore Fehlanzeige

Auf beiden Seiten ging es im ersten Durchgang drunter und drüber, beide Teams fanden so einige Halbchancen und vereinzelt auch ganz gute Einschussmöglichkeiten vor. Für Windischgarsten-Keeper Philipp Liesinger war der gestrige Arbeitstag definitiv ein intensiver, er vereitelte Chance um Chance und brachte die Michael Reifeltshammer und Co. auf Seiten der Hausherren etliche Male zur Verzweiflung. Auch die Gäste präsentierten sich offensiv-ausgerichtet, vermissten aber an diesem Tag vorerst die nötige Kaltschnäutzigkeit vor dem Gehäuse und so ging es ohne Torerfolg in die Kabinen.

Windischgarsten dreht Partie in der Schlussphase

Die taktische Ausrichtung der beiden Teams in Hälfte eins machte Lust auf mehr - und auch in den zweiten 45 Minuten wurden die 150 anwesenden Zuschauer nicht enttäuscht. Nachdem die Hausherren in Minute 48 noch die wohl bislang beste Torchance vergaben, machte man es in Minute 66 besser: Nach Ballgewinn fahren die Gastgeber einen Konter wie aus dem Lehrbuch und Leon Sperl verwertet vor dem Gehäuse zum verdienten 1:0. Die Mannen von Peter Winkler ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen, zogen den Matchplan weiter durch und belohnten sich knapp zehn Minuten vor Schluss mit dem Ausgleich. Nach Foul an Philipp Wolkerstorfer im Strafraum ließ sich Michael Schwaiger vom Punkt nicht zwei Mal bitten und stellte auf 1:1. Beflügelt von der geglückten Reaktion stellte man die Partie nur sechs Minuten später völlig auf den Kopf: Nach Zuspiel von Daniel Pawluk war Rene Gressenbauer zur Stelle und markierte das vielumjubelte 2:1 für die Gäste, die am Ende auch als Sieger vom Platz gingen.

Am kommenden Freitag trifft Neuhofen auf die ASKÖ Schachner Vorchdorf, Windischgarsten spielt tags darauf gegen den UFC Attergau.

Stimme zum Spiel

Peter Winkler (Trainer SV Windischgarsten):

„Schlussendlich war es über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg gegen eine sehr gute Mannschaft aus Neuhofen, die auch sehr guten Fußball gespielt hat. Man sieht den Aufsteigern an, dass sie fußballspielen wollen, wir kriegen viele Tore, schießen aber auch viele Tore. Die Spiele in der Bezirksliga Süd stehen alle auf Messers Schneide, das war in den letzten Jahren in der 1. Klasse ganz anders - hier muss man viel investieren, um zum Erfolg zu kommen und auf das haben wir uns gefreut. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga, da entscheiden oft Kleinigkeiten. Wir sind bislang recht zufrieden und konnten wirklich gute Mannschaften schlagen."

Die Besten: Philipp Liesinger, Philipp Wolkerstorfer

Bezirksliga Süd: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 1:2 (0:0)

86 Rene Gressenbauer 1:2

80 Michael Schwaiger 1:1

66 Leon Sperl 1:0