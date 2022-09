Union Gunskirchen zeigt Reaktion auf Schwanenstadt-Pleite: Erfolg in Vöcklamarkt

Details Sonntag, 11. September 2022 20:53

Die Union Gunskirchen erreichte einen 3:1-Erfolg bei den Vöcklamarkt Jrs. Man zeigte damit eine adäquate Reaktion auf die vernichtende Heimniederlage gegen den SC Schwanenstadt und fuhr den dritten Saisonsieg ein.

Früher Doppelschlag

Gunskirchen ging in der 18. Minute in Führung, Martin Hegedüs besorgte den Gästen die Führung. Dino Coralic versenkte wenig später die Kugel zum 2:0 für den Gast (27.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Marius Brandmayr war es, der in der 66. Minute den Ball im Gehäuse der Union Oberndorfer Gunskirchen unterbrachte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Attila Gyurcsik für einen Treffer sorgte (94.). Schließlich sprang für die Union Gunskirchen gegen die UVB Juniors ein Dreier heraus.

Die UVB Vöcklamarkt Juniors finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit erst fünf erzielten Toren haben die Gastgeber im Angriff Nachholbedarf. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Vöcklamarkt Jrs. bei. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verlieren die UVB Juniors im Klassement weiter an Boden.

Bei Gunskirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Trotz des Sieges fiel die Union Oberndorfer Gunskirchen in der Tabelle auf Platz acht. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gunskirchen.

Am kommenden Samstag treffen die UVB Vöcklamarkt Juniors auf den SV Spar Hochhauser Pichl, die Union Oberndorfer Gunskirchen spielt am selben Tag gegen den UFC Attergau.

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – Union Oberndorfer Gunskirchen, 1:3 (0:2)

94 Attila Gyurcsik 1:3

66 Marius Brandmayr 1:2

27 Dino Coralic 0:2

18 Martin Hegedues 0:1