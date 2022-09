Klare Angelegenheit: SV Hohenzell feiert gegen Frankenburg zweiten Saisonsieg

Details Sonntag, 25. September 2022 22:01

Ein Duell auf Augenhöhe wurde am gestrigen Samstagnachmittag erwartet, als der SV Hohenzell den TSV Frankenburg empfing. Die Partie wurde den Erwartungen nicht ganz gerecht, am Ende war es eine klare Angelegenheit. Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn an stark und fuhr am Ende einen 3:0-Heimsieg ein.

Früher Doppelschlag

Die Mannen von Werner Sickinger legten einen herausragenden Start in die Partie hin und legten von der ersten Minute eine für die Hintermannschaft des TSV Frankenburg überwältigende Spielfreude an den Tag. So ging man auch nach knapp 14 Minuten in Führung, als Jonas Seidlmann einen Stanglpass von Michael Bernhofer über die Linie drückte. Zehn Minuten später führte eine in der Entstehung sehr ähnliche Situation zum nächsten Hohenzeller Erfolgserlebnis. Wieder war Bernhofer vorgedrungen, bediente diesmal Andreas Miesenberger, der dankend und mühelos zum 2:0 einschob. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabine.

Keine Chance für Frankenburg

Die gezeigten Tugenden galt es nun in der zweiten Hälfte auch auf den Platz zu bringen, was auch gut gelang. Die Gäste zeigten sich ebenso engagiert und legten ein ordentliches Maß an Kampfgeist an den Tag, hatten im vorderen Drittel jedoch massive Probleme und kamen zu keiner einzigen guten Torchance. Zum dritten Mal an diesem Tag war es dann eine flache Hereingabe, die zum Torerfolg führte. Diesmal bediente Seidlmann den eingewechselten Michael Stüber und der trug sich ebenso noch in die Torschützenliste ein (75.). Insgesamt ließen die Hausherren nie einen Zweifel über den Sieger der Partie aufkommen, nach einer ordentlichen Leistung feierte man sich wohlverdient als Sieger.

Hohenzell stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Frankenburg den SC Schwanenstadt 08.

Stimme zum Spiel

Werner Sickinger (Trainer SV Hohenzell):

„Das war ein absolut verdienter Sieg. Wir waren die aktivere, bessere Mannschaft und haben das Spiel klar beherrscht. Auch für den Kopf war es in Anbetracht der Situation, in der wir waren, sehr wichtig. Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl und viel Selbstvertrauen nach Neuhofen zum Derby. Wir sind mit unserem extrem jungen Durchschnittsalter sehr gut aufgetreten."

Die Besten: Tobias Kallinger (ZDM), Jonas Seidlmann (ST)

Bezirksliga Süd: SV Bögl Hohenzell – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 3:0 (2:0)

75 Michael Stüber 3:0

24 Andreas Miesenberger 2:0

14 Jonas Seidlmann 1:0