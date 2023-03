Gelungenes Heimdebüt für Neo-Coach: Windischgarsten gewinnt und klettert

Details Montag, 27. März 2023 19:41

Jahrelang leistete Peter Winkler, der nunmehrige Ex-Coach des SV Windischgarsten, herausragende Arbeit und verhalf dem Verein im letzten Jahr zum langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga. Im Winter trennten sich die Wege von Winkler und Windischgarsten, ein neuer, frischer Impuls musste her und man fand mit Philipp Rohrauer einen geeigneten Mann, der in seinem ersten Heimspiel schon seinen ersten Sieg feiern durfte. Die Union Thalheim, ein direkter Tabellennachbar war zu Gast in der DANA-Arena und wurde vor allem dank einer bärenstarken ersten Hälfte der Windischgarstner ohne Punktgewinn nach Hause geschickt.

Eigentor bringt Gastgeber auf die Siegerstraße

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich noch recht zäh, die Teams gingen wenig Risiko im Aufbau- und Angriffsspiel ein und tasteten sich langsam an die Geschehnisse heran. Die erste gute Gelegenheit gehörte den Gästen, man ließ diese aber vorerst ungenützt (9.). Im Gegenzug machten es die Hausherren etwas besser, ging man bereits mit seiner ersten gefährlichen Strafraumszene in Führung: Es war eine Co-Produktion von Windischgarstens Rene Gressenbauer und Thalheims Matej Kajic, wobei letzterer den Ball am Ende ins eigene Tor lenkte. Zuerst ging noch die Fahne des Linienrichters hoch, der umsichtige Schiedsrichter Savas Caliskan erkannte die Situation jedoch besser und erklärte den Treffer für gültig – 1:0 (18.). In der Folgephase entwickelte sich ein Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten, die wohl beste konnte Gressenbauer in Minute 27 nicht nützen.

Windischgarsten schlägt zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt doppelt zu

In der Folgephase war die Rohrauer-Truppe nun auch die spielerisch bessere Mannschaft, während die Thalheimer vorwiegend auf lange Bälle setzten. Letztlich konnte man auch die optische Überlegenheit noch vor der Pause in Zählbares ummünzen. In der 42. Spielminute stellte Gressenbauer nach einer Hereingabe auf 2:0, ehe sich in der Nachspielzeit noch Adnan Jasarevic bei einem Eckball hochschraubte und zum 3:0-Pausenstand einnickte. Was sich in den letzten Minuten der ersten Hälfte abzeichnete, bestätigte sich auch nach dem Seitenwechsel. Wieder waren die Gastgeber am Drücker, erspielten sich Chance um Chance, scheiterten aber entweder am eigenen Unvermögen oder an Thalheim Keeper Patrick Übleis. Dies rächte sich auch relativ prompt, als in Minute 62 Florian Hofmann den Windischgarstner Abwehrriegel nach einem langen Ball durchbrechen konnte und zum 1:3-Anschlusstreffer einnetzte. Daran konnten die Thalheimer aber am Ende nicht mehr anknüpfen, einzig erwähnenswerte weitere Szene geschah in der 92. Spielminute, als Hakan Baltaoglu nach einem Foul die Ampelkarte sah und vorzeitig vom Feld musste.

Am kommenden Samstag tritt Windischg. beim TSV Baugruppe Schmid Frankenburg an, während Thalheim einen Tag zuvor die ASKÖ Schachner Vorchdorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Philipp Rohrauer (Trainer SV Windischgarsten):

„Ich habe erst in der Wintervorbereitung übernommen und bin aktuell richtig zufrieden. Wir hätten in Ohlsdorf auch gewinnen können, haben am Ende nur einen Punkt geholt. Wir sind auf einem guten Weg, stehen hinten kompakt und die Burschen hauen sich richtig ins Zeug. Jetzt schauen wir, was im Frühjahr noch geht."

Die Besten: Jakob Lugmayr (ZM), Philipp Wolkerstorfer (ZM), Mario Sulzbacher (IV)

Bezirksliga Süd: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – Union Thalheim, 3:1 (3:0)

62 Florian Hofmann 3:1

47 Adnan Jasarevic 3:0

42 Rene Gressenbauer 2:0

18 Eigentor durch Matej Kajic 1:0

