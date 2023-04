UFC Attergau erkämpft sich trotz 60-minütiger Unterzahl Remis in Neuhofen

Details Sonntag, 02. April 2023 21:03

Im Spiel vom USV Neuhofen gegen den UFC Attergau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der USV Erler Haus Neuhofen i. I. bei Attergau triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Schobesberger sieht rot – dezimierte Gäste kommen in Unterzahl zurück

Der UFC Attergau schwächte sich schon früh, als Markus Schobesberger Dominik Sternbauer im Strafraum von den Beinen holte und mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (31.). Fabian Grubeck war es dann, der vor 200 Zuschauern die Verantwortung übernahm und vom Punkt eiskalt blieb. Attergau hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (34.) – es war ebenso ein Strafstoß, den Julian Nöhmer in den Maschen unterbrachte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Für das 2:1 von Neuhofen zeichnete Leon Sperl verantwortlich (50.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte der UFC Attergau nach einer Freistoßflanke durch Klaus Höflmeier den Ausgleich (55.). Marcel Freilinger ließ sich in der 82. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für den USV Erler Haus Neuhofen i. I. Johannes Hemetsberger sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 86. Minute nach einem kapitalen Fehler von Neuhofen-Keeper Elias Jagereder ins Schwarze traf. Mit der Gelb-Roten Karte für Michael Reifeltshammer (89.) waren beide Teams personell wieder pari. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der USV Neuhofen/I. und Attergau spielten unentschieden.

Zahlen und Fakten

Nur zweimal gab sich Neuhofen bisher geschlagen. Seit sechs Spielen wartet das Heimteam schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen weist der UFC Attergau eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gast im Mittelfeld der Tabelle.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USV Neuhofen/I. die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der USV Erler Haus Neuhofen i. I. den vierten Platz.

Am nächsten Samstag reist Neuhofen zum SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, zeitgleich empfängt Attergau die UVB Vöcklamarkt Juniors.

Bezirksliga Süd: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – UFC Attergau, 3:3 (1:1)

86 Johannes Hemetsberger 3:3

82 Marcel Freilinger 3:2

55 Klaus Georg Höflmeier 2:2

50 Leon Sperl 2:1

34 Julian Nöhmer 1:1

32 Fabian Grubeck 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei