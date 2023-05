Popovic-Hattrick! Union Gunskirchen erledigt Pflichtaufgabe Union Thalheim souverän

Details Sonntag, 14. Mai 2023 22:50

Die Union Thalheim blieb gegen die Union Gunskirchen chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war die Union Thalheim mit 1:6 krachend untergegangen.

Popovic macht den Unterschied

Aleksander Popovic brachte Gunskirchen nach Vorarbeit von Dibran Rrahmani in der 29. Spielminute in Führung. Thalheim brauchte den Ausgleich, aber die Führung der Union Oberndorfer Gunskirchen hatte bis zur Pause Bestand. Für das zweite Tor der Union Gunskirchen war Attila Gyurcsik verantwortlich, der in der 51. Minute abermals nach Assist vom umtriebigen Rrahmani das 2:0 besorgte. Popovic beseitigte mit seinen Toren (64./84.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Erst traf der Kapitän nach einem Konter, ehe er in den Schlussminuten per Freistoß seinen Dreierpack komplettierte. Ein starker Auftritt ermöglichte Gunskirchen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Thalheim.

Zahlen und Fakten

Trotz der Niederlage fiel Thalheim in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 49 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat die Union Thalheim momentan auf dem Konto.

Die Union Oberndorfer Gunskirchen behauptet nach dem Erfolg über Thalheim den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 55 Treffern stellt die Union Gunskirchen den besten Angriff der Bezirksliga Süd. Mit dem Sieg baute die Union Oberndorfer Gunskirchen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Gunskirchen 14 Siege, fünf Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Der Motor der Union Thalheim stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei der Union Gunskirchen, wo man insgesamt 47 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) tritt Thalheim beim SV Spar Hochhauser Pichl an. Am Dienstag empfängt Gunskirchen die UVB Vöcklamarkt Juniors.

Bezirksliga Süd: Union Thalheim – Union Oberndorfer Gunskirchen, 0:4 (0:1)

84 Aleksander Popovic 0:4

64 Aleksander Popovic 0:3

51 Attila Gyurcsik 0:2

29 Aleksander Popovic 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei