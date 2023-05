Starke Schlussphase beschert SV Pichl deutlichen Sieg gegen Ohlsdorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 23:21

Mit 1:4 verlor die ASKÖ Ohlsdorf am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den SV Spar Hochhauser Pichl. Das Hinspiel gegen Ohlsdorf hatte der SV Pichl für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert. Dabei sah es lange nach einem Remis aus, bis der SV Pichl in den Schlussminuten gleich drei Mal zuschlug.

Pichl drückt nach Lucky-Punch aufs Gas

Qail Idrizi trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SV Spar Hochhauser Pichl einen knappen Vorsprung herausgespielt. David Tokic war es, der in der 64. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte. Dass der SV Pichl in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Leart Aljiji, der in der 80. Minute zur Stelle war. In der 83. Minute erhöhte Fatlum Ibrahimi auf 3:1 für den SV Spar Hochhauser Pichl. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Miroslav Perisic für einen Treffer sorgte (94.). Schlussendlich reklamierte der SV Pichl einen Sieg in der Fremde für sich und wies die ASKÖ Ohlsdorf in die Schranken.

Zahlen und Fakten

Bei Ohlsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Durch diese Niederlage fallen die Gastgeber in der Tabelle auf Platz neun zurück. Die ASKÖ Ohlsdorf verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Ohlsdorf ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Der SV Spar Hochhauser Pichl liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Neun Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SV Pichl momentan auf dem Konto.

Weiter geht es für die ASKÖ Ohlsdorf am kommenden Donnerstag daheim gegen den SV Bögl Hohenzell. Für den SV Spar Hochhauser Pichl steht am gleichen Tag ein Duell mit der Union Neukirchen/V.-Puchkirchen an.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – SV Spar Hochhauser Pichl, 1:4 (0:1)

94 Miroslav Perisic 1:4

83 Fatlum Ibrahimi 1:3

80 Leart Aljiji 1:2

64 David Tokic 1:1

20 Qail Idrizi 0:1

