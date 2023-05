SV Hohenzell siegt gegen Vorchdorf und ist seit acht Spielen ungeschlagen

Details Montag, 22. Mai 2023 19:04

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte die ASKÖ Vorchdorf beim SV Hohenzell. In der Tabelle trennten die Teams lediglich vier Punkte, was eine ungemein spannende Partie auf Augenhöhe prognostizierte. Bei traumhaftem Fußballwetter kristallisierte sich jedoch die junge Heimmannschaft, die im Frühjahr einen richtig guten Lauf hat, als Sieger heraus und konnte die im Vorfeld leicht favorisierten Vorchdorfer mit 2:0 besiegen.

Standardsituation bringt Hausherren Führung

Die erste Hälfte gestaltete sich noch recht ausgeglichen und gleichsam chancenarm, vereinzelte Highlights bekamen die Zuseher dennoch zu sehen. In der 26. Spielminute schienen die Vorchdorfer dann ihr leichtes spielerisches Übergewicht in eine Führung umgemünzt zu haben, der Linienrichter machte diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung und entschied auf Abseits. Knapp sechs Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite – es war eine unter der Woche einstudierte Standard-Variante, die sich direkt als wirksam herausstellte. Der SV Hohenzell, vorher bereits über schnelle Gegenangriffe im Gefahrenbereich der Gäste vorstellig geworden, ging durch Christoph Wilflingseder, der nach einem Freistoß von Tobias Jetzinger am langen Pfosten einschieben konnte, in Führung. Dieses Ergebnis hatte bis zur Pause auch noch Bestand.

Hohenzell lässt nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Vorchdorf operierte weitestgehend mit langen Bällen, die die Abwehr der Hausherren großteils ohne Probleme entschärfen konnte. So standen lange nur Halbchancen auf dem Programm, näherte sich eine ereignisarme Partie der Schlussphase. In der war es dann nicht etwa der in Rückstand liegende Gast, sondern eine junge, motivierte Hohenzeller-Truppe, die Hochkaräter vorfanden. Erst hatte der 17-jährige Ege Özdemir die Vorentscheidung auf dem Fuß, ehe in der letzten Minute des Spiels der eingewechselte Jonas Seidlmann es besser machte und frei vor Vorchdorf-Keeper Markus Radner zum 2:0-Endstand einnetzte (94.).

Nächster Prüfstein für Hohenzell ist auf gegnerischer Anlage der FC Spitz Attnang (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Vorchdorf mit dem SC Schwanenstadt 08 (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Werner Sickinger (Trainer SV Hohenzell):

„Anhand der Chancen war der Sieg am Ende des Tages verdient. Wir sind kämpferisch einfach zurzeit sehr stark, das zeichnet uns gerade aus. Zudem sind wir Zuhause eine Macht, aktuell tut sich bei uns jeder Gegner schwer. Unsere junge Truppe gibt immer über 90 Minuten alles und belohnt sich dafür immer wieder. Für uns ist es sehr schön, am 23. Spieltag als Aufsteiger mit 33 Punkten dazustehen – das trotz der Tatsache, dass wir uns kadertechnisch nur minimal verändert haben. Wir haben noch einiges zu tun und wollen in den nächsten Wochen das i-Tüpfelchen auf diese zufriedenstellende Meisterschaft draufsetzen. Nächste Woche werden wir in Attnang versuchen, auch auswärts voll anzuschreiben."

Bezirksliga Süd: SV Bögl Hohenzell – ASKÖ Schachner Vorchdorf, 2:0 (1:0)

94 Jonas Seidlmann 2:0

32 Christoph Wilflingseder 1:0

