ASKÖ Vorchdorf verliert unterhaltsames Spitzenspiel gegen Schwanenstadt

Details Samstag, 27. Mai 2023 12:22

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto vom SC Schwanenstadt. Der Spitzenreiter setzte sich mit einem 4:2 gegen die ASKÖ Vorchdorf durch. Die Beobachter waren sich einig, dass Vorchdorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der SC Schwanenstadt 08 und die ASKÖ Schachner Vorchdorf mit 2:2 voneinander getrennt.

90-minütiger Schlagabtausch – Bisercic macht Deckel drauf

Schwanenstadt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Ohler traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In Minute 20 brachte die ASKÖ Vorchdorf in Person von Lukas Krottenmüller den Ball im Netz des SC Schwanenstadt 08 zum Ausgleich unter. Bevor es in die Pause ging, hatte Kristian Rafajac noch das 2:1 von Schwanenstadt parat (41.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 3:1 des SC Schwanenstadt 08 zeichnete Boris Bisercic verantwortlich (81.). Paul Klimitsch verkürzte für Vorchdorf später in der 90. Minute auf 2:3. In der Nachspielzeit besserte Bisercic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Schwanenstadt erzielte. Zum Schluss feierte der SC Schwanenstadt 08 einen dreifachen Punktgewinn gegen die ASKÖ Schachner Vorchdorf.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Vorchdorf befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Heimmannschaft musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Mit 54 geschossenen Toren gehört Schwanenstadt offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Süd. Der SC Schwanenstadt 08 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Schwanenstadt 16 Siege und acht Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Schwanenstadt 08 selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Samstag trifft Vorchdorf auf die UVB Vöcklamarkt Juniors, Schwanenstadt spielt am selben Tag gegen den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – SC Schwanenstadt 08, 2:4 (1:2)

94 Boris Bisercic 2:4

90 Paul Klimitsch 2:3

81 Boris Bisercic 1:3

41 Kristian Rafajac 1:2

20 Lukas Krottenmueller 1:1

6 Christoph Ohler 0:1

