Union Thalheim schrammt knapp an Überraschung vorbei: Hodzic beschert Ohlsdorf Punkt

Das Spiel zwischen der Union Thalheim und der ASKÖ Ohlsdorf endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel war Thalheim bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Heinzlmeier-Freistoßtreffer lässt Thalheim hoffen

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Ohlsdorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Heiko Heinzlmeier brachte dann per Freistoß die Union Thalheim in der 50. Spielminute in Führung. Als einige Zuschauer bereits Thalheim als überraschenden Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Adnan Hodzic, der zum Ausgleich traf (88.). Letztlich gingen die Union Thalheim und die ASKÖ Ohlsdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Zahlen und Fakten

Thalheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Union Thalheim aus, sodass man nun auf dem elften Platz steht. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Thalheim kann einfach nicht gewinnen.

Bei Ohlsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Der Gast befindet sich am 24. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Zuletzt war bei der ASKÖ Ohlsdorf der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Freitag trifft die Union Thalheim auf den UFC Attergau, Ohlsdorf spielt tags darauf gegen den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg.

Bezirksliga Süd: Union Thalheim – ASKÖ Ohlsdorf, 1:1 (0:0)

88 Adnan Hodzic 1:1

50 Heiko Heinzlmeier 1:0

