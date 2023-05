Ersatzgeschwächtem USV Neuhofen/I. gelingt Überraschung – Gunskirchen patzt im Meisterkampf

Details Sonntag, 28. Mai 2023 22:22

Auch wenn die gestrige Partie zwischen dem USV Neuhofen i. I. und der Union Gunskirchen eine Partie auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen seitens der Gäste aus Gunskirchen sein sollte, gelang einer an diesem Tag ersatzgeschwächten Neuhofner Truppe die große Überraschung: Auf heimischem Terrain siegte man trotz einiger vermeintlich schmerzlicher Ausfälle souverän mit 3:1 und spuckte der Datscher-Truppe ordentlich in die Suppe – der Meistertitel scheint nun so gut wie unmöglich.

Neuhofen gelingt wichtige Führung vor Pausenpfiff

Neuhofen-Coach Heinz Etzlinger musste an diesem Tag in die Trickkiste greifen, mussten die Neuhofner aufgrund von Verletzungen und Gelbsperren mehr als das halbe Stammpersonal vorgeben, was sich aber überraschenderweise nicht auf den Spielverlauf übertrug. Die eigentlichen Reservisten strotzten vor Tatendrang und nutzten die Chance, um sich zu beweisen, sodass sich eine muntere Partie entwickelte, in der ein überraschter Favorit aus Gunskirchen kurz vor dem Pausenpfiff sogar in Rückstand geriet. Es war ein kongenialer Spielzug von Nadir Barucic und Ali Ercan, die sich durchkombinieren konnten und ersterer schob souverän ein – 1:0 für den Underdog (45.).

Hausherren legen zum richtigen Zeitpunkt nach

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber deutlich bissiger, fehlte es seitens der Gäste in vielen Bereichen, sodass man über weite Strecken der Partie an diesem Tag einfach unter den Erwartungen abschnitt, während eine Neuhofner Truppe kontinuierlich mit Laufbereitschaft und Effektivität glänzte. Nach Foul an Leon Sperl im Strafraum stellte Ali Ercan vom Elfmeterpunkt auf 2:0 und sorgte so für vermeintlich klare Verhältnisse (58.). Gunskirchen fand auch daraufhin kein Rezept gegen die Hintermannschaft der Hausherren, die sogar noch einen drauflegten. Diesmal war Sperl nach Vorarbeit von Dominik Sternbauer nicht zu stoppen und stellte staubtrocken auf 3:0 (75.). Nach einem Eckball besorgte Attila Gyurcsik in Minute 90 noch den Anschlusstreffer, der letztlich nur Ergebniskosmetik war.

Am kommenden Samstag trifft der USV Erler Haus Neuhofen i. I. auf den SV Spar Hochhauser Pichl, die Union Gunskirchen spielt tags zuvor gegen den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten.

Stimme zum Spiel

Daniel Peer (Sportlicher Leiter USV Neuhofen i. I.):

„Wir haben aufgrund unserer Personalsituation nicht damit gerechnet, das Spiel zu gewinnen und sind sehr glücklich, trotzdem drei Punkte geholt zu haben. Wir waren eigentlich übers ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft, dadurch ist der Sieg auch verdient."

Die Besten: Pauschallob bzw. Nadir Barucic

Bezirksliga Süd: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – Union Oberndorfer Gunskirchen, 3:1 (1:0)

90 Attila Gyurcsik 3:1

75 Leon Sperl 3:0

58 Ali Mehmet Ercan 2:0

45 Nadir Barucic 1:0

