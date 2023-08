FC Attnang vergibt Elfmeter! Punkteteilung zum Auftakt gegen UVB Juniors

Details Samstag, 19. August 2023 22:28

In der ersten Runde der Bezirksliga Süd hat der FC Spitz Attnang am Samstag die UVB Vöcklamarkt Juniors empfangen. Nach einer jeweils schwierigen Saison haben die beiden Teams in der letzten Spielzeit nur die Plätze 11 und 12 erreicht. Bei Attnang gab es neben einem Kaderumbruch auch einen Wechsel auf der Trainerbank: Beim Debut des ehemaligen Regau-Coaches Benjamin Troppmaier gab es ein gerechtes 0:0-Unentschieden.

Chancenarme erste Halbzeit

Rund 150 Zuseher haben am Samstag ein chancenarmes Spiel am Attnanger Sportplatz erlebt. Nach dem Abgang des zweimaligen Aufstiegstrainer Adiz Cetin gab es zum Saisonauftakt eine Partie, die sich zum Großteil im Mittelfeld abgespielt hat. In der ersten Halbzeit hat man den Spielern die hohen Temperaturen angemerkt und es wurde nur einmal wirklich gefährlich. Nach gut 25 Minuten hat eine Hereingabe der Heimelf die Außenstange getroffen. Attnang hatte leichte Vorteile, konnte sie aber nicht in Tore ummünzen und so ging es torlos in die Pause.

Attnang vergibt Lucky Punch

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste aus Vöcklamarkt besser ins Spiel. Weiterhin gab es viele Zweikämpfe und wenig Spielfluss, gefährliche Torchancen blieben aber lange Zeit aus, in der Schlussphase nahm die Begegnung noch einmal Fahrt auf. Ein Weitschuss aus gut 25 Metern von Neuzugang Simon Spiessberger wurde durch ein Handspiel aufgehalten und Schiedsrichter Schüttengruber entschied auf Elfmeter für Attnang. Dieser wurde jedoch vergeben und die Partie blieb offen. Kurz vor Schluss hatten die UVB Juniors den Siegtreffer auf dem Fuß. Im eins-gegen-eins behielt aber Attnang Schlussmann Kiyan Golkar die Oberhand und hielt vorerst den Punkt fest. In der 90. Minute hatte dann die Heimmannschaft noch die Möglichkeit auf den Lucky Punch: Der eingewechselte Ensar Behlic knallte den Ball nach einer Hereingabe aber übers Tor. Somit endet die Begegnung mit einer gerechten Punkteteilung.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmaier, Trainer FC Attnang:

„Heute hat auf beiden Seiten der letzte Punch gefehlt. Die hohen Temperaturen hat man gemerkt und es war über weite Strecken kein attraktives Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Defensive, wir haben wenig zugelassen, aber nach vorne hatten wir eben auch wenige Aktionen. Wenn du einen Elfmeter verschießt, fühlt sich das natürlich im ersten Moment immer nach verlorenen Punkten an. Unterm Strich ist das Unentschieden aber gerecht.“

