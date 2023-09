Aufsteiger Union Eberstallzell weiterhin ungeschlagen: Hosseini rettet Vöcklamarkt Jrs. einen Punkt

Details Sonntag, 03. September 2023 08:20

Die Union Nexus Eberstalzell und die UVB Vöcklamarkt Juniors teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Der Aufsteiger präsentierte sich so auch in Runde drei in einer guten Verfassung und bleibt nach zwei 3:2-Siegen gegen Ohlsdorf und Schlierbach so weiterhin ungeschlagen in der neuen sportlichen Umgebung

Hosseini gleicht aus der Distanz aus

Tobias Breitwimmer brachte nach Vorarbeit von Manuel Karlsberger die Vöcklamarkt Jrs. in der 20. Minute ins Hintertreffen. Der Gast glich trotz großem Aufbäumen bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus, vorgefunden Chancen wurden teils kläglich vergeben. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für die Union Eberstalzell in die Kabinen. Farzad Hosseini versenkte den Ball aus knapp zwanzig Metern in der 69. Minute im Netz von Eberstalzell. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen der Union Nexus Eberstalzell mit den UVB Juniors kein Sieger ermittelt.

Bei der Union Eberstalzell präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Die Heimmannschaft bekleidet mit sieben Zählern Tabellenposition zwei.

Mit bisher nur einem Treffer zeigte der Sturm der UVB Vöcklamarkt Juniors erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Trotz eines gewonnenen Punktes fielen die Vöcklamarkt Jrs. in der Tabelle auf Platz elf.

Am kommenden Donnerstag tritt Eberstalzell bei der Union Thalheim an, während die UVB Juniors zwei Tage später die ASKÖ Ohlsdorf empfangen.

Bezirksliga Süd: Union Nexus Eberstalzell – UVB Vöcklamarkt Juniors, 1:1 (1:0)

69 Farzad Hosseini 1:1

20 Tobias Breitwimmer 1:0

