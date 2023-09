Doppelschlag von Goleador Gressenbauer: SV Windischgarsten triumphiert gegen Union Thalheim

Details Sonntag, 03. September 2023 11:44

Die Partie zwischen dem SV Windischgarsten und der Union Thalheim hatte es in sich. Ein unterhaltsames Fußballspiel zwischen zwei gut-eingestellten Truppen bekamen etwa 180 Zuschauer in der DANA Arena in Windischgarsten am gestrigen Samstagnachmittag geboten. Trotz zahlreicher guter Chancen dauerte es bis zur 80. Spielminute, bis der erste Treffer fiel: Rene Gressenbauer, der im Sommer nach Windischgarsten zurückgekehrt war, entschied die Partie nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack quasi im Alleingang.

Liesinger stemmt sich gegen Thalheimer Führung

Es war von Beginn an eine muntere, ansehnliche Partie zwischen zwei gleichstarken Fußballmannschaften, die sich nichts schenkten. Die Gäste konnten sich etwas öfter in aussichtsreiche Schusspositionen bringen, scheiterten aber immer wieder an einem an diesem Tag besonders-herausragenden Philipp Liesinger, der das Windischgarstner Tor hütete. Der hatte in Durchgang eins alle Hände voll zu tun, sah aber auch wie sein Team den einen oder anderen starken Entlastungsangriff fuhr, was auch in guten Einschussmöglichkeiten resultierte. Manuel Winter war hierbei dem Führungstreffer kurz vor dem Pausenpfiff am nähesten, der Windischgarstner Angreifer traf jedoch nur die Torumrahmung.

Edeljoker Gressenbauer schnürt Doppelpack

Die Anfangsviertelstunde des zweiten Durchgangs ähnelte stark den ersten 45 Minuten, auch wenn man nun das Gefühl hatte, dass beide Teams noch einen Zahn zulegten mit dem Seitenwechsel. Drei Minuten gespielt, hatte Dominik Balog die große Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber im 1-gegen-1 an Thalheim-Keeper Kevin Koch. In der letzten halben Stunde wehte dann nochmal ein ganz anderer Wind, Rene Gressenbauer brachte mit seiner Einwechslung ordentlich Schwung ins Windischgarstner Offensivspiel. Der Sommer-Rückkehrer traf auch gleich in Minute 68, Schiedsrichter David Prosl musste sein Tor jedoch aufgrund eines Handspiels aberkennen. Es ging weiterhin drunter und drüber, auch ein Thalheim-Treffer wurde wegen Abseits zurückgenommen, ehe in den Schlussminuten der Goalgetter doch zuschlug: Nach einer schön-herausgespielten Aktion konnte Gressenbauer aus kurzer Distanz verwerten (80.), ehe er fünf Minuten später erneut im Thalheimer Strafraum auftauchte und von Keeper Koch zu Fall gebracht wurde – Elfmeter. Vom Kreidepunkt stellte Gressenbauer folglich den 2:0-Endstand einer unterhaltsamen Partie her (85.).

Am kommenden Samstag tritt Windischgarsten beim UFC Attergau an, während die Union Thalheim zwei Tage zuvor die Union Nexus Eberstalzell empfängt.

Stimme zum Spiel

Karl Reisenbichler (Sportlicher Leiter SV Windischgarsten):

„Ich bin voll stolz auf die Mannschaft, sie haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft und alles gegeben. Das ist die Klasse von unserem Team, welches bis auf zwei Spieler nur aus Eigengewächsen besteht. Die haben sich seit dem sie klein sind für Windischgarsten die Füße zerrissen, das war auch heute so und hat den Unterschied gemacht."

Die Besten: Raphael Frühwald (AV), Dominik Balog (ST), Rene Gressenbauer (ST)

Bezirksliga Süd: SV RoHol Edelholz Windischgarsten – Union Thalheim, 2:0 (0:0)

85 Rene Gressenbauer 2:0

80 Rene Gressenbauer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.