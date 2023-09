Trotz 70-minütiger Unterzahl: FC Attnang feiert Kantersieg gegen UFC Attergau

Details Sonntag, 03. September 2023 08:14

Der FC Spitz Attnang führte den UFC Attergau nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Dies trotz der Tatsache, dass Valentin Veselaj in Minute 22 mit gelb-rot vom Platz geflogen war. Attnang konnte so auch an Spieltag drei überzeugen und lacht vorerst von der Tabellenspitze, während der UFC noch ohne Punkt am letzten Tabellenplatz steht.

Aufreger, Eigentore, Ausschluss

Die 150 Zuschauer erlebten mit, wie Patrick Windhager das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. Bereits in der elften Minute erhöhte der FC Attnang den Vorsprung – der aufgerückte Philip Wögerer nickte zum 2:0 ein. Schon in der 22. Minute war das Spiel für Valentin Veselaj beendet: Feldverweis wegen wiederholter Kritik! Wie werde der Tabellenführer mit dieser neuen Situation umgehen? Mario Oberansmayr brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er nach einer Freistoßflanke hochstieg und per Kopf das 3:0 erzielte (34.). In der 39. Minute legte Hamza Bektik zum 4:0 zugunsten des FC Spitz Attnang nach. Der tonangebende Stil des FC Attnang spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Durch ein Eigentor von David Zauner verbesserte der FC Spitz Attnang den Spielstand auf 5:0 für sich (79.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für den FC Attnang nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte Attergau eindrucksvoll.

Die errungenen drei Zähler gingen für den FC Spitz Attnang einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Der UFC Attergau steht nach drei Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Einen klassischen Fehlstart legte Attergau hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der FC Attnang stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Bögl Hohenzell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der UFC Attergau den SV RoHol Edelholz Windischgarsten.

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – UFC Attergau, 5:0 (4:0)

79 Eigentor durch David Zauner 5:0

39 Hamza Bektik 4:0

34 Mario Oberansmayr 3:0

11 Philip Woegerer 2:0

9 Eigentor durch Patrick Windhager 1:0

