6:1! Union Gunskirchen schießt Vorchdorf in die Krise

Die Union Oberndorfer Gunskirchen fertigte die ASKÖ Vorchdorf am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Nur am ersten Spieltag konnten die Vorchdorfer bislang einen Sieg feiern, verlor man zuvor gegen Neuhofen mit 0:3 und trennte sich remis mit dem SV Hohenzell. Gunskirchen lacht hingegen mit maximaler Punkteausbeute von der Tabellenspitze und wird früh schon als heißer Kandidat für den Meistertitel gehandelt.

Hausherren überrollen Vorchdorf

Attila Gyurcsik brachte die Union Gunskirchen mit einem Distanzschuss in der 25. Minute in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Rajko Vujanovic per Abstauber die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Gunskirchen, als Martin Hegedüs das 3:0 besorgte (47.). Kurz darauf schnürte der Routinier bereits seinen Doppelpack, als er im Rückraum zur Stelle war und staubtrocken verwertete (57.). Akos Gillich baute den Vorsprung der Union Gunskirchen per Kopf in der 72. Minute aus. Florim Sulimani verkürzte für Vorchdorf später in der 80. Minute auf 1:5. Auch in der Nachspielzeit kannte Gunskirchen keine Gnade. Dibran Rrahmani markierte den sechsten Treffer (92.). Insgesamt reklamierte die Union Oberndorfer Gunskirchen gegen die ASKÖ Vorchdorf einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Gunskirchen einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Durch diese Niederlage fällt Vorchdorf in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Die bisherige Saisonbilanz der ASKÖ Vorchdorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Während die Union Oberndorfer Gunskirchen am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b gastiert, steht für Vorchdorf einen Tag vorher der Schlagabtausch beim SV Spar Hochhauser Pichl auf der Agenda.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – ASKÖ Vorchdorf, 6:1 (2:0)

92 Dibran Rrahmani 6:1

80 Florim Sulimani 5:1

72 Akos Gillich 5:0

57 Martin Hegedüs 4:0

47 Martin Hegedüs 3:0

43 Rajko Vujanovic 2:0

25 Attila Gyurcsik 1:0

