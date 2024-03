Riedau besiegt Utzenaich deutlich und klettert in der Tabelle nach oben

Details Sonntag, 17. März 2024 10:58

Im Rahmen der 14. Runde der Bezirksliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen und dem SV Luksch Riedau. Die beiden Teams trennte im Vorfeld der Partie nur knappe zwei Zähler, womit sich für die Gäste aus Riedau die Chance bot, im ersten Auswärtsspiel des neuen Kalenderjahres an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen, nachdem man zum Ende der Hinrunde nochmals wichtige Punkte im Rennen um die vorderen Tabellenplätze liegen ließ. Die Zuschauer in Utzenaich konnten sich somit auf eine spannende Begegnung freuen.

Aigner schockt Utzenaich mit Blitz-Doppelpack

Die ausgeglichene Tabellensituation widerspiegelte sich in der Anfangsphase des Spiels auch auf dem Platz. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig und tasteten sich an die Partie heran, doch mit fortlaufender Spieldauer wurden langsam die Gäste aus Riedau die spielbestimmendere Mannschaft, allerdings ohne dabei wirklich gefährlich vor dem gegnerischen Tor zu werden. Dies änderte sich jedoch in der 29. Spielminute. In jener Spielminute setzte Jannik Wesner seinen Teamkollegen Niklas Aigner in Szene, der den Ball nach einer Flanke in die Maschen beförderte zur 1:0 Führung für die Gäste aus Riedau. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Hausherren und wieder war Aigner der Übeltäter. Nach einer frühen Balleroberung konterten die Gäste zielstrebig und Aigner vollendete den Konter zur 2:0 Führung für die Gäste. Bei jener 2:0 Führung blieb es auch bis zur Halbzeitpause.

Utzenaich bemüht, aber ohne Ertrag

In der zweiten Hälfte wollten die Hausherren nun ein anderes Gesicht zeigen und nochmals versuchen, den Rückstand aufzuholen. Doch es kam direkt anders, als es sich die Gastgeber erwartet hätten. In der 53. Spielminute stand Jannik Wesner goldrichtig und erhöhte die Führung erneut auf 3:0, womit die Partie schon früh vorentschieden war. Die Gastgeber aus Utzenaich zeigten sich im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte sehr bemüht und man warf nochmal alles nach vorne, doch die Gäste aus Riedau standen sattelfest in der Defensive, wodurch es schier und einfach kein Durchkommen gab. Somit blieb es bei dem Spielstand von 3:0, wodurch Riedau an Utzenaich vorbeizieht.

Roland Hofpointner, Trainer Riedau:

"Wir haben heute eine sehr gute Auswärtspartie gespielt und haben uns dank unserer Mannschaftsleistung die drei Punkte definitiv verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.