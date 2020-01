VR Bank Rottal-Inn U14 Hallenmasters in Simbach am Inn

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 14:25

Am Sonntag, den 26.01.2020 findet bereits in der 3. Auflage das top besetzte U14 Hallenmasters in der Grenzstadt Simbach am Inn statt. Ab 09:30 Uhr trifft die Elite im Nachwuchsfußball der österreichischen und bayerischen Profivereine in der Dreifachturnhalle aufeinander. Angeführt wird das Feld von den Talenten des FC Bayern München, gleichzeitig Titelverteidiger, aus dem Vorjahr.

Darüber hinaus dürfen sich die vielen Zuschauer, in den letzten Jahren waren es immer über 500, auch auf die Nachwuchskicker von Red Bull Salzburg, Rapid Wien, LASK Linz und Sturm Graz, freuen. Aber auch der FC Augsburg, 1.FC Nürnberg, TSV 1860 München, SpVgg Greuther Fürth und FC Ingolstadt nehmen jeweils mit ihren besten Spielern des 2006er-Jahrgangs teil.

Als Zünglein an der Waage könnten sich die beiden starken Sieger aus den Qualifikationsturnieren, SpVgg GW Deggendorf und der Berliner AK07, herausstellen. Abgerundet wird das Feld von der Südbayernauswahl, dem SV Wacker Burghausen und der U15 des Gastgebers ASCK Simbach am Inn.

Organisator Klaus Hofbauer: „Wir freuen uns wieder auf einen absoluten Leckerbissen im Nachwuchsfußball. Sicher werden wir wieder viele Top-Talente und rasanten Hallenfußball in Simbach am Inn zu sehen bekommen. Es ist beeindruckend, mit welchen technischen Fähigkeiten und Spieltempo die U14 Spieler bereits unterwegs sind. Einige Spieler, die bei uns auflaufen, werden in den nächsten Jahren in den U-Nationalmannschaften zu finden sein. Ich kann nur jedem, der tollen Hallenfußball sehen will, empfehlen uns zu besuchen.“

» Spielplan (PDF)