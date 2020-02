Union Gurten 1b: "Die Aufstiegsfrage stellt sich (noch) nicht"

Details Sonntag, 23. Februar 2020 10:40

Die Union Gurten blickt auf den erfolgreichsten Herbst der Vereinsgeschichte zurück und eroberte sowohl mit der Kampfmannschaft in der Regionallige Mitte, als auch mit dem 1b-Team in der Bezirksliga West den zweiten Platz. "Damit war in keiner Weise zu rechnen, umso großer ist die Freude über diese Erfolge. Zudem hat sich auch unsere dritte Mannschaft, im Reserve-Bewerb der Bezirksliga, ausgezeichnet geschlagen. Bemerkenswert ist auch, dass wir in den letzten Jahren keine Rückschläge verkraften mussten und das Wort Krise bei uns nicht geläufig ist", schmunzelt Teambetreuer Jürgen Daxberger.

Exzellenter Start, aber bitterer Herbstausklang

Die Union kam exzellent aus den Startblöcken und fuhr in den ersten vier Runden drei "Dreier" ein. Auch in der Folge wussten die Mannen von Coach Günter Friedl zumeist zu gefallen, feierten in den nächsten acht Spielen vier weitere Siege und gingen als Tabellenführer ins letzte Match. Nach einer Pleite in Senftenbach mussten die Gurtener den Platz an der Sonne räumen und schrammten nur aufgrund der um vier Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber Ranshofen am Herbstmeistertitel vorbei. "Der Herbstmeistertitel wäre eine tolle Sache gewesen und haben uns für die letzte Partie viel vorgenommen. Doch das Match in Senftenbach ist in die Hose gegangen, wenngleich wir bis zur Nachspielzeit Erster waren, ehe den Ranshofenern der entscheidende Treffer glückte. Natürlich war diese Niederlage bitter und hat die starke Hinrunde ein wenig getrübt, aber nach wenigen Stunden ist das tolle Abschneiden gebührend gefeiert worden", so Daxberger.

Daheim noch ungeschlagen

Das 1b-Team musste die vier bisherigen Niederlagen durchwegs in der Fremde einstecken, auf eigener Anlage ist die Friedl-Elf noch ungeschlagen und sammelte in sechs Heimspielen 14 Punkte. Obwohl fünf Mannschaften mehr Treffer bejubeln durften und lediglich drei Teams mehr Gegentore kassierten, überwintert die Union als Zweiter. "Das hat damit zu tun, dass die Liga ungemein ausgeglichen ist und aktuell wohl kein Verein weiß, wo er in der nächsten Saison spielen wird bzw. muss. Das ändert aber nichts daran, dass unser Klub auf auf einen sensationellen Herbst zurückblickt, wenngleich wir uns an der Grenze des Möglichen bewegen und vermutlich den Zenit erreicht haben", meint Jürgen Daxberger.

Aktuelle Kadersituation

Bünyamin Yildirim wurde bis Saisonende an den SV Weng verliehen. Der Zweitplatzierte muss in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auch auf Lukas Berer verzichten, der beste Torschütze wechselte zu Landesligist Schalchen. "Bünyamin möchte im Frühjahr mit den Wengern den Klassenerhalt sichern, kehrt im Sommer aber wieder zu uns zurück. Natürlich schmerzt der Abgang von Lukas, aber Muris Midzic, der im Winter von Grieskirchen nach Gurten wechselte und in der Rückrunde möglicherweise in der 1b zum Einsatz kommt, wäre ein adäquater Ersatz. Lucas Niederberger lässt es aus privaten Gründen ruhiger angehen, in absehbarer Zeit steht der Kapitän und bärenstarke Rechtsverteidiger aber nicht mehr zur Verfügung", erläutert der Funktionär die aktuelle Kadersituation.

Gelungenes Trainingslager in Slowenien - spannende Rückrunde

Die Friedl-Elf wartet 2020 noch auf den ersten Sieg und konnte keines der vier bisherigen Testspiele gewinnen: 1:1 gegen Weng, 2:4 gegen Schalchen, 1:3 gegen Schwanenstadt und 1:5 gegen Neuhofen. In dieser Woche schlugen die Gurtener ihre Zelte in Slowenien auf und hielten in Catez ein Trainingslager ab. "Seit gestern sind wir wieder in heimischen Gefilden. Wir haben in Slowenien sensationelle Bedingungen vorgefunden und konnten exzellent arbeiten", weiß Daxberger, der von einem möglichen Aufstieg in die Landesliga (noch) nichts wissen möchte. "Zum einen ist in dieser Liga alles möglich, können viele Mannschaften am ersten Platz landen, aber genauso viele Teams werden mit dem Abstiegsgespenst kämpfen müssen. Zum anderen kenne ich keinen Verein, der aus heitiger Sicht den Aufstieg anstrebt., In Gurten ist es nicht anders, stellt sich die Aufstiegsfrage derzeit nicht. Wir fühlen uns in der Bezirksliga pudelwohl, zumal die Wegstrecken zu den Auswärtsspielen zumeist kürzer sind, als zum Beispiel in der 1. Klasse. Natürlich wollen wir auch im Frühjahr vorne mitmischen, streben den Aufstieg aber nicht an. Sollten wir vor den letzten Runden noch immer ganz vorne dabei sein, werden wir uns damit aber befassen müssen".

Zugang:

---

Abgang:

Bünyamin Yildirim (SV Weng)

Transferliste OÖ Bezirksliga West

Bisherige Testspiele:

1:1 gegen SV Weng (1SW)

2:4 gegen SV Schalchen (LLW)

1:3 gegen SC Schwanenstadt (LLW)

1:5 gegen USV Neuhofen/I. (1SW)

Testspiele-Übersicht OÖ Bezirksliga West

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten