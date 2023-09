SV Lambrechten bestätigt mit Derbysieg gegen Dorf/Pram seine starke Form

Details Sonntag, 24. September 2023 10:28

Wie so oft in der diesjährigen Saison der Bezirksliga West gab es auch an diesem Wochenende wieder ein Derby zu bestaunen. Der SV Bäck Lambrechten hatte die Union SGS Dorf an der Pram zu Gast. Auch aus sportlicher Sicht war es ein interessantes Spiel. Die Gastgeber liegen nach drei Siegen und einem Unentschiedena aus den ersten fünf Saisonspielen auf dem dritten Platz in der Tabelle. Bei den Gästen aus Dorf sieht die Bilanz genau gleich aus, nur wegen des schlechteren Torverhältnisses liegt man auf dem vierten Platz. Die Zuschauer in Lambrechten durften sich an einem unterhaltsamen Derby erfreuen, das der SV Lambrechten am Ende mit 3:1(2:0) für sich entscheiden konnte.

Gäste finden zunächst besser ins Spiel

Die Union Dorf fand besser in die Partie und war zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Chancen gab es allerdings auf beiden Seiten zu verzeichnen. In der fünften Minute kommt Martin Nisser nach einem Eckball zum Schuss, setzt den Ball aber über das Tor. Zwei Minuten später kommt Lambrechtens Kapitän Gabriel Badegrupper am Sechzehner zum Abschluss. Sein strammer Schuss kann gerade noch zu einem Eckball abgewehrt werden. In der 10. Minute scheitert Lambrechtens Tobias Schredls an Dorfs Schlussmann Florian Sageder im 1-gegen1. Nach der Aktion kommen vor allem die Gäste noch zu guten Möglichkeiten, Marcel Deller scheitert aber zweimal am gegnerischen Torhüter. In der 27. Minute starten die Gastgeber einen Konter und Dejan Resanovic kommt am linken Strafraumeck an den Ball. Nach ein paar guten Dribblings knallt er den Ball ins lange Eck zur Führung für seine Mannschaft. Die Gäste sind jetzt etwas aus dem Tritt geraten, was der Heimmannschaft in die Hände spielt. In der 40. Minute erhöht Sebastian Ecker nach Vorarbeit von Resanovic mit einem strammen Schuss auf 2:0. Mit diesem Ergebnis geht es dann auch in die Kabinen.

Gastgeber haben Spiel im Griff

In der zweiten Hälfte haben behalten die Gastgeber von Anfang die Kontrolle über das Spiel, trotzdem können sich die Gäste hin und wieder Chancen herausspielen. Marcel Deller und Dominik Gehmaier kommen verzeinzelt zum Abschluss, aber meistens ist der Torhüter zur Stelle. In der 72. Minute sorgen die Gastgeber dann für die Entscheidung. Nach einer schönen Flanke von Tobias Schredl in den Lauf, nimmt sich Resanovic den Ball herunter und zieht aufs Tor ab. Den ersten Schuss kann der Torhüter noch abwehren, aber den Nachschuss verwertet Resanovic sehenswert per Hacke zum 3:0 für Lambrechten. Die Gäste wollen sich trotz des hohen Rückstands noch nicht geschlagen geben und verkürzen in der 76. Minute auf 3:1. Nach einem schönen Zuspiel von Deller überspielt der eingewechselte Laurenz Bruneder die gegnerische Abwehr mit nur einer Ballberührung und schiebt den Ball völlig freistehend am Torhüter vorbei ins Eck. Die Gäste bemühen sich in der Schlussviertelstunde noch weiter um einen Treffer, aber es geht nicht mehr viel zusammen und somit Ende die Partie mit 3:1 für Lambrechten.

Stimme zum Spiel:

Daniel Rachbauer, sportlicher Leiter SV Lambrechten:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir wollten heute Wieder etwas mitnehmen. Wir wäre heute auch mit einem Punkt zufrieden gewesen gegen Dorf, aber wir haben von Anfang an auf Sieg gespielt. Wir haben zurzeit einen guten Laufe, spielen sehr gut Fußball und scheuen keinen Gegner."

Die Besten: Dejan Resanovic, Tobias Schredl und Sebastian Ecker

