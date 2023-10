Zweiter Auswärtssieg in Folge! SV Taufkirchen/Pram fährt in Kellerderby "Big Points" ein

Details Samstag, 30. September 2023 18:47

In der Bezirksliga West kam es am siebenten Spieltag zum Kräftemessen zwischen der Union Woodstock St. Martin/I. und dem SV Waizenauer Taufkirchen/Pram. Im Kellerderby zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten ging es am Sportplatz Jenseits um "Big Points". Nach einem Trainerwechsel - Balazs Fonai folgte Mathias Bortenschlager nach - blieb in der Blasmusik-Metropole der erhoffte Befreiungsschlag bislang aus. Die Union zog auch am Samstagnachmittag mit 1:2 den Kürzeren und ziert nach der siebenten Pleite im siebenten Match weiterhin einsam und verlassen das Ende der Tabelle. Die Langbauer-Elf hingegen konnte zwei Wochen nach einem Sieg in Neumarkt/Pötting in der Fremde erneut drei Punkte einfahren und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden.

Konzentrierte und spielbestimmende Gäste mit früher Führung

Vor rund 250 Besuchern war die Gästeelf von Coach Alois Langbauer sofort gut im Spiel, ging konzentriert ans Werk, bestimmte das Geschehen und durfte sich bereits in der Anfangsphase über die verdiente Führung freuen. Nach einem Querschläger fackelte Luca Vitale nicht lange, der Kapitän zog direkt ab und versenkte das Leder im langen Eck. Mit der Führung im Rücken blieb der SVT am Drücker, spielte seine Angriffe aber nicht konsequent zu Ende. Kurz vor der Pause hatte Samed Yilmaz den zweiten Taufkirchener Treffer am Fuß, der 20-jährige Angreifer, der seit letzten Winter im Pramtal kickt, scheiterte jedoch an Union-Schlussmann Benedikt Moser, sodass es nach 45 Minuten mit einer knappen Führung der Langbauer-Elf in die Kabinen ging.

Karic gleicht aus - SVT-Joker sticht

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Denthaner hatten den heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, ein Kopfball des nach einer halben Stunde für Tomas Senft eingewechselten Adis Karic klatschte aber an die Latte. Das Schlusslicht machte im zweiten Durchgang ordentlich Dampf, setzte die Gäste unter Druck und wurde für seine Bemühungen nach einer Stunde belohnt, als Karic nach einem Corner erfolgreich war. Danach stand das Match auf Messers Schneide und drohte zu kippen. Doch mit zunehmender Spieldauer stabilisierten sich die Taufkirchener und brachten zudem mit Patrick Egger einen frischen Angreifer in die Partie. Kurz nach seiner Einwechslung stach der Joker - nach einem weiten Pass setzte sich Egger energisch durch und stellte auf 1:2. In der Schlussphase waren die Hausherren um den Ausgleich bemüht. Während bei einer strittigen Situation im Taufkirchener Strafraum die Pfeife des Unparteiischen stumm geblieben war, konnten Jakob Schlederer und Samet Muratagic Konterchancen der Gäste nicht nutzen. In der Nachspielzeit strich ein Kopfball der Hausherren um Haaresbreite am SVT-Gehäuse vorbei. Kurz danach war Schluss und der zweite Taufkirchener Auswärtssieg in Folge amtlich.

Alois Langbauer, Trainer SV Taufkirchen/Pram:

"Aufgrund der höheren Spielanteile und klareren Chancen war der Sieg in Summe verdient. In der zweiten Halbzeit ist der Tabellenletzte aber entschlossen aufgetreten, demzufolge wäre ein Unentschieden nicht ungerecht gewesen. Mit den drei ungemein wichtigen Punkten konnten wir Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden. Jetzt geht es darum, auch vor heimischer Kulisse zu punkten und wollen im anstehenden Heimspiel gegen Eggelsberg einen Dreier nachlegen. Sollten wir uns Vorhaben realisieren können, wäre der Sieg in St. Martin noch wertvoller."

