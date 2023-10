USV Eggelsberg/Moosdorf bezwingt Taiskirchen nach beherzter Leistung

Details Samstag, 30. September 2023 19:14

In Runde sieben der Bezirksliga West hatte der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf die Union Raiffeisen Taiskirchen zu Gast. Die Gastgeber sind seit drei Spielen ohne Sieg und liegen vor der Partie mit neun Zählern auf Platz acht in der Tabelle. Die Gäste sind hingegen gut in die neue Saison gestartet und liegen mit elf Punkten auf dem vierten Platz. Die Heimmannschaft durfte das so dringend benötigte Erfolgserlebnis feiern und am Ende einen 2:0(0:0)-Erfolg bejubeln. Für die Gäste war das die erst zweite Niederlage in der laufenden Saison.

Hausherren dominieren das Spiel

Die Anfangsphase gehört heute eindeutig der Heimmannschaft. Die Elf von Petar Dimitrov ist viel munterer und viel aggressive am Ball als der Gegner. Trotz der Dominanz schauen für die Gastgeber nur wenig gute Chancen heraus. Die Gäste finden in der Offensive ohnehin kaum statt und somit geht es etwas überraschend mit einem 0:0 in die Kabinen.

Eggelsberg kann sich schließlich belohnen

Nach etwa einer Stunde bringt der Trainer der Heimmannschaft zwei neue Offensivkräft ins Spiel, was sich auch auf den Verlauf auswirkt. In der 60. Minuten wird ein Spieler von Eggelsberg nach einem schönen Pass in die Tiefe am Fuß getroffen und der Schiedsrichter entscheidet daraufhin auf Elmeter. Yahia Hillermayer übernimmt die Verantwortung und erzielt die Führung für seine Mannschaft. Die Gäste lassen sich von dem Rückstand nicht unterkriegen und investieren jetzt viel nach vorne, was der Heimmannschaft allerdings Platz zum Kontern bietet. In der 88. Minute starten die Gastgeber einen Konter über die linke Seite. Lukas Hiermann bekommt einen schönen Laufpass zugespielt und zieht am gegnerischen Torhüter vorbei. Das Tor zum 2:0 ist dann nur noch Formsache.

Stimme zum Spiel:

Petar Dimitrov, Trainer USV Eggelsberg/Moosdorf:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das war heute eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft, wir waren sehr aggressiv gegen den Ball und haben uns in der ersten Hälfte ein oder zwei gute Chancen erspielen können. In der zweiten Hälfte haben wir frischen Wind in die Partie gebracht und am Ende verdient gewonnen."

