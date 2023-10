Tabellenführer Senftenbach stolpert trotz Überzahl über Union Gilgenberg

Details Samstag, 30. September 2023 19:35

Der Tabellführer Union Ziegelwerk Senftenbach hatt im Rahmen der siebten Runde der Bezirksliga West die Druckhaus Adame Union Gilgenberg zu Gast. Mit nur einer einzigen Niederlage in sechs Spielen liegt die Feichtinger-Elf mit fünfzehn Punkten auf dem ersten Platz in der Tabelle. Die Gäste hingegegen konnten bisher erst ein Spiel gewinnen, die letzten drei Spiele gingen sogar allesamt verloren. Vor der Partie liegt die Union Gilgenberg mit nur fünf Punkten auf Platz elf in der Tabelle. Auf dem Papier sollte das Spiel eigentlich eine klare Angelegenheit werden, doch das Spiel endet etwas überraschen mit einem 1:1(1:1)-Unentschieden und das, obwohl der Tabellenführer mehr als eine Halbzeit in Überzahl gespielt hat.

Spiel nimmt schnell Fahrt auf

Die Zuschauer müssen heute nicht lange auf den ersten Treffer warten. Bereits in der vierten Minute bringt Ralph Geisler die Union Gilgenberg in Führung. Senftenbach schafft es nicht einen hohen Ball der Gäste zu verteidigen und so landet der Ball auf der rechten Seite, von wo der Ball wiederum auf Milos Bilic gespielt wird. Dieser legt den Ball auf den Sechzehner zurück, von wo aus Geisler zur Führung trifft. Die Gastgeber lassen sich mit ihrer Antwort nicht allzu viel Zeit und gleichen in der achten Minute wieder aus. Nach einem Angriff über rechts legt Jonas Reisegger den Ball quer auf Daniel Praschl, welcher mit der Ferse den Ausgleich erzielt. Nach dem Treffer ist die Partie weiterhin ausgeglichen und beide Teams kommen zu guten Möglichkeiten. In der 34. Minute vergibt Bilic alleine vor dem Torhüter. Kurz vor dem Pausenpfiff sieht Geisler, der seine Mannschaft in Führung gebracht hat, die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig unter die Dusche.

Senftenbach übernimmt die Kontrolle

Die Überzahl für die Heimmannschaft wirkt sich auf den weiteren Spielverlauf aus. Die Gastgeber weisen jetzt wesentlich mehr Spielanteile auf und kommen zu guten Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Lattenschuss von Reisegger. Trotz Unterzahl kommt auch Gilgenberg zu der ein oder anderen Möglichkeit, von denen aber keine den Weg ins Tor findet. Die Gastgeber verpassen es schlussendlich aber, aus ihrer Überzahl und ihrer Überlegenheit Kapital zu schlagen und müssen sich am Ende des Tages mit einem 1:1 zufrieden geben.

Stimme zum Spiel:

Martin Feichtinger, Trainer Union Senftenbach:

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen Gilgenberg, das Ergebnis nehmen wir hin. Aufgrund des Spielverlauf hätte es auch für Gilgenberg ausgehen können."

Die Besten: Daniel Praschl und Michael Hörmandinger

