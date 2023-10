Union Dorf entscheidet Pramtal-Derby gegen Riedau für sich

Details Samstag, 07. Oktober 2023 19:03

Es ist mal wieder Derbyzeit in der Bezirksliga West. In der achten Runde empfängt der SV Luksch Riedau die Union SGS Dorf an der Pram. Die Gastgeber sind derzeit in bestechender Form. Drei Siege und nur ein Unentschieden konnte man aus den letzten vier Spielen holen. Vor der Partie liegt man mit 13 Punkten auf Rang drei. Bei den Gästen läuft es hingegen derzeit weniger gut. Nur ein Sieg und ein Unentschieden konnte man aus den letzten Fünf Partien holen. Auf der Tabelle liegt man mit zehn Punkten lediglich auf Rang sieben. Ein Sieg im prestigeträchtigen Derby gegen den Erzrivalen aus Riedau käme von daher her gerade recht. Und letztendlich sollte auch so kommen. Nach einer harten und spannenden Partie konnten sich die Gäste aus Dorf mit einem knappen 1:0-Sieg durchsetzten.

Gastgeber machen das Spiel, Gäste das Tor

Fast wäre schon in der ersten Minute das erste Tor gefallen. Nach einem missglückten Rückpass zu Riedaus Schlussmann kann man den Ball noch mit Müh und Not klären. In der siebten Minute hat Dorfs Noah Parzer eine gute Schussmöglichkeit vom Sechzehner, aber sein Schuss verfehlt das Tor dann doch deutlich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommen die Gastgeber besser in die Partie und auch zu einigen guten Möglichkeiten. In der zehnten Minute schafft man es aber nicht den Ball im leeren Tor unterzubringen. Das erste und einzige Tor in dieser Partie erzielen aber trotzdem die Gäste. Nach einem sehr schönen und langen Pass von Josef Dürnberger holt sich Marcel Deller den Ball am Strafraumeck herunter. Nachdem er zuerst einen gegnerischen Verteidiger stehen lässt, hebt er den Ball sehr gefühlvoll über den gegnerischen Torhüter zur Führung ins Tor. Riedau kommt trotz Rückstand weiterhin zu guten Chancen, aber der Ball will heute einfach nicht ins Tor. In der 18. Minute kann Dorfs Florian Sageder einen satten Schuss noch zur Ecke klären, in Minute 22 scheitert man gleich doppelt. Bis zur Pause hat Riedau weiterhin mehr Spielanteile, Chancen kommen aber auf beiden Seiten nicht mehr viel zustande. In Minute 34 versucht es Deller per Fallrückzieher, aber der Versuch war schon sehr optimistisch, der Ball geht übers Tor. Eine Minute vor Pausenpfiff pariert Sageder einen guten Freistoß von Niklas Aigner.

Riedau bringt den Ball nicht im Tor unter

Auch in der zweiten Hälfte kommen die Gäste gleich in der ersten Minute zu einer guten Möglichkeit. Wieder kann Deller den Torhüter überlupfen, diesmal landet der Ball aber an der Querlatte. In der 51. Minute waren die Gastgeber so nahe am Ausgleich wie noch nie. Riedaus Stürmer spitzelt den Ball am herausstürmenden Sageder vorbei und der Ball rollt auf das leere Tor zu. Dominik Gehmaier kann den Ball im allerletzten Moment von der Linie kratzen. Riedau kommt noch zu weiteren guten Möglichkeiten, der Ausgleich will ihnen aber einfach nicht gelingen. In der Schlussphase wird das Spiel immer umkämpfter, der Ton wird rauer und die Zweikämpfe werden härter. Riedau wirft alles nach vorne, Dorf wirft alles entgegen. Das hat zur Folge, dass es auf beiden Seiten zu keinen nennenswerten Chancen mehr kommt, weil auch die Gäste ihre Kontermöglichkeiten nicht sauber zu Ende spielen. Und somit endet das Pramtalderby mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg für die Union Dorf, welches vom Spielverlauf her auch ganz änders hätte ausgehen können.

Stimme zum Spiel:

Roland Neunherz, Trainer Union Dorf/Pram:

"Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden, das war heute ein harter Kampf, am Ende war es dennoch ein verdienter Sieg. Riedau ist natürlich auch zu ihren Chancen gekommen, aber am Ende waren wir um das eine Tor besser. Ich möchte ein Pauschallob an die ganze Mannschaft aussprechen."

