"Rote Teufel" geben in Taiskirchen 2:0-Führung aus der Hand

Details Samstag, 21. Oktober 2023 20:43

In der zehnten Runde der Bezirksliga West kreuzten die Union Raiffeisen Taiskirchen und der SK WIEHAG Altheim die Klingen. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle ging es im Innviertler Ofenbau-Sparkassen Stadion um wichtige Punkte. Acht Tage nach einem 5:1-Kantersieg gegen Dorf/Pram hatte der SKA den nächsten "Dreier" vor Augen, nach einer 2:0-Führung mussten sich die "Roten Teufel" jedoch mit einem 2:2-Unentschieden begnügen und in dieser Saison mit dem Gegner zum bereits vierten Mal die Punkte teilen. Die Mannen von Trainer Markus Runggaldier hingegen bewiesen nach drei Pleiten am Stück tolle Moral und konnten am Samstagnachmittag nach längerer Zeit in der Tabelle wieder anschreiben.

Altheimer Blitzstart

Jene Zuschauer, die nicht rechtzeitig ihre Plätze eingenommen hatten, verpassten den Altheimer Führungstreffer. Kurz nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Abbu gestaltete die Elf von Trainer Rudolf Spindler ihren ersten Angriff erfolgreich - nach einem missglückten Schussversuch stand Colin Köchl goldrichtig, stellte der 20-jährige Deutsche auf 0:1. Nach diesem Teffer waren die Hausherren nur kurz geschockt, krempelten die Ärmel hoch, dominierten fortan das Geschehen und kreierten auch einige Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. Einmal hatte die Union Pech, als Peter Hörmandinger nur die Latte traf. Das 27-jährige Taiskirchener Eigengewächs traf in Halbzeit eins auch ins Schwarze, dem vermeintlichen Ausgleichstreffer von Hörmandinger versagte der Unparteiische aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Gäste.

Neuer Legionär bringt Gäste vermeintlich auf die Siegerstraße - Union beweist tolle Moral

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem Blitzstart des SKA. Beim ersten Angriff der Spindler-Elf in Halbzeit zwei wurde Benjamin Djedovic auf der linken Seite in Szene gesetzt, der neue Legionär aus Bosnien zog in den Strafraum, umkurvte Union-Schlussmann Nico Riederer und knallte die Kugel aus spitzem Winkel in die Maschen. Auch das zweite Gegentor steckten die Taiskirchener weg und bewiesen tolle Moral. Vor rund 300 Besuchern hatte die Runggaldier-Elf Spiel und Gegner unter Kontrolle und wurde nach 65 Minuten für ihre Bemühungen belohnt - Patrick Petershofer eroberte im Zentrum den Ball und bediente Nikolaus Zweimüller, der Routinier ließ das Leder prallen, ehe Laurenz Hörmandinger aus rund 20 Metern abzog und das Spielgerät mit der Innenseite ins lange Ecke setzte. Am Beginn der Schlussviertelstunde machte die Union den Rückstand wett, als Zweimüller einen hohen Ball aufspringen ließ, dann aus der Drehung abzog und die Kugel unter die Latte knallte. Nach dem Ausgleich stand das Spiel auf Messers Schneide, ehe die Gäste zu einer Schlussoffensive ansetzten und beinahe zum entscheidenden Schlag ausgeholt hätten. Doch nach einer Ecke des SKA kratzte Josef Kreuzhuber den Ball im letzten Moment von der Line und bereinigte eine brenzlige Situation, weshalb mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte geteilt wurden.

Sandro Helml, Sportlicher Leiter Union Taiskirchen:

"Nach drei Niederlagen in Serie hat unsere Mannschaft heute eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert und nach einem 0:2-Rückstand tolle Moral bewiesen. Nach einer Durststrecke konnten wir in der Tabelle endlich wieder anschreiben, wollen auch in den restlichen Hinrundenspielen punkten und am kommenden Samstag, gegen Taufkirchen/Pram, einen Dreier einfahren".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.