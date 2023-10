Union Senftenbach dreht Spiel gegen Riedau

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 11:16

Nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Spielen möchte der SV Luksch Riedau wieder in Erfolgsspur zurückfinden. Nach neuen Runden liegt die Mannschaft von Roland Hofpointner auf Platz fünf in der Tabelle der Bezirksliga West, allerdings hat man noch ein Spiel in der Rückhand. Die Union Ziegelwerk Senftenbach liegt vor der Partie mit 16 Punkten auf Platz drei. Auch die Gäste könnten nach drei sieglosen Partien in Folge wieder ein Erfolgserlebnis brauchen. Nachdem man in der Pause noch mit 0:2 hinten lagen, konnte die Mannschaft von Martin Feichtinger das Spiel noch drehen und am Ende mit 3:2 gewinnen.

Eiskalt erwischt

Die Gastgeber legen einen guten Start in die Partie hin. Schon nach dreizehn Minuten liegt man mit zwei Toren vorne. In der 7. Minute erzielt Niklas Glasner das erste Tor. Nachdem ein Klärungsversuch der Gäste daneben ging, musste er den Ball nur noch einschieben. In Minute 13 bekommt Niklas Aigner den Ball am Strafraumeck zugespielt und erzielt von dort den zweiten Treffer. Die Gäste kommen erst nach etwa einer halben Sutnde richtig in das Spiel und müssen darüber hinaus schon in der ersten Hälfte zwei verletztungsbedingte Wechsel vornehmen.

Elfmeter läutet die Wende ein

In Minute 52 bekommt Senftenbach einen Elfmeter zugesprochen. Jonas Reisegger tritt zum Schuss an verkürzt für seine Mannschaft. Die Gäste agieren in der zweiten Hälfte viel offensiver und das wirkt sich auch auf den Spielstand aus. In der 66. Minute gewinnt Michael Hörmandinger einen Pressball auf der rechten Seite und läuft alleine auf das gegnerische Tor zu. Bei seinem Ausgleichstreffer ist der Torhüter der Heimmannschaft chancenlos. Lange Zeit sieht es nach einer Punkteteilung aus, aber kurz vor dem Ende kann Senftenbach die Partie sogar noch völlig drehen. In der 90. Spielminute spielt Jonas Leherbauer sehr geschickt einen Chipball hinter die gegnerische Abwehr und setzt seinen Kollegen Daniel Praschl super in Szene. Dieser lässt sich die Chance nicht nehmen und erzielt die Führung für seine Mannschaft.

Stimme zum Spiel:

Martin Feichtinger, Trainer Union Senftenbach:

"Wir sind natürlich absolut zufrieden mit diesem Ergebnis. In der ersten dreißig Minuten war Riedau besser, danach haben wir ins Spiel gefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir offensive gespielt und mehr lange Bälle geschlagen. Aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg dann auch verdient."

Die Besten: Michael Hörmandinger und Danie Praschl

