Utzenaichs Siegesserie endet gegen neun Gilgenberger

Die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesnhofen schwimmt derzeit regelrecht auf einer Siegeswelle dahin. Dabei sah es am Anfang der Saison noch ganz anders aus. Nachdem die ersten vier Spiele allesamt verloren gingen, setzte danach der Erfolgslauf ein. Ganze sechs Spiele in Folge konnte man gewinnen. Die Truppe von Trainer Josef Feichtinger liegt vor der Partie mit 18 Punkten auf Rang vier in der Bezirksliga West. Die Druckhaus Adame Union Gilgenberg hingegen tut sich noch etwas schwerer in dieser Saion, aber auch da ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Die letzten vier Spiele blieb man ungeschlagen und holte darüber hinaus zwei Siege. Derzeit liegen die Gilgenberger mit 13 Punkten auf Rang zehn in der Tabelle. Und ausgerechnet die Union Gilgenberg ist es, die den Siegeslauf der Utzenaicher stoppen können. Am Ende des Tages kommen die Gastgeber nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, und das obwohl die Gäste gleich zweimal die rote Karte kassiert haben.

Utzenaicher stehen etwas neben sich

Die Heimmannschaft wirk heute etwas unsicher im Spiel und das können die Gäste für sich nutzen. In der 20. Spielminute bekommt Milos Bilic einen langen Ball am Strafraumrand zugespielt und lässt zwei gegnerische Verteidiger stehen. Danach steht er völlig alleine vor dem gegnerischen Torhüter und muss nur noch einschieben. Die Gastgeber lassen sich nicht allzu lange Zeit mit ihrer Antwort. In der 28. MInute kommen sie durch eine sehr schöne Einzelaktion von Gergö Olajos zum Ausgleich. Die Gäste machen sich das Leben heute unnötig selbst schwer. In der 40. Minute sieht Luka Batinic als letzter Mann nach einem Handspiel die glattrote Karte und muss vorzeitig unter die Dusche. Seine Mannschaft muss mehr als eine Halbzeit ohne ihn aus kommen.

Utzenaich kann Überzahl nicht nützen, Gilgenberg dezimiert sich weiter

Die Überzahl wirkt sich für Utzenaich positiv auf den Spielverlauf aus, aber nicht auf das Ergebniss. Zuerst vergibt Matthias Berger eine Kopfballchance nach einem Freistoß, danach legt Kapitän Manuel Zeppetzauer den Ball in einer vielversprechenden Situation für einen Mitspieler ab, anstatt selber abzuschließen. Diese Aktion ist sinnbildlich für das heute Spiel der Gastgeber, man schafft es heute einfach nicht Chancen sauber zu Ende zu spielen. In der 80. Spielminute muss ein weiterer Spieler der Gäste vorzeitig duschen gehen. Marion Tomic kommt an Outline zu spät zu einem Zweikampf angerauscht und trifft seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle am Fuß. Utzenaich kann diese klare Überzahl nicht für sich nutzen und muss sich mit einem Punk zufreiden geben, die Siegesserie ist damit zu Ende gegangen.

Stimme zum Spiel:

Josef Feichtinger, Trainer SPG Utzenaich/Antiesenhofen:

"Von den vergangen Spielen wäre das am einfachsten zu gewinnen gewesen. Aber wir waren heute einfach nicht clever genug. Wir konnten unsere Chancen heute spielerisch nicht lösen."

Der Beste: Fabian Höckner

