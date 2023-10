Union Gurten 1b setzt seinen Erfolgslauf gegen Eggelsberg/Moosdorf fort

Details Samstag, 28. Oktober 2023 17:38

In der elften Runde der Bezirksliga West hatte die Union Raiffeisen Gurten 1b den USV Raiffeisen Eggelbsberg/Moosdorf zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Gabriel Schustereder konnte die letzten beiden Spiele in Folge gewinnen und liegt in der Tabelle mit 14 Punkten auf Rang sechs. Die Gäste liegen mit nur einem Punkt weniger auf Rang neun, das zeigt wie eng es heuer in dieser Liga zugeht. Eggelsberg ist seit drei Spielen ohne vollen Erfolg und konnte überhaupt nur eines seiner letzten fünf Spiel gewinnen. Und auch gegen Gurten sollte nichts Zählbares herausschauen. Die Gastgeber entscheiden das Spiel mit 2:1 für sich und feiern somit den dritten Sieg in Folge.

Kampfbetonte Partie

Die schwierigen Platzverhältnisse machen ein gutes Fußballspiel von Anfang an fast unmöglich. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch harte Zweikämpfe und viele Fehlpässe aus, Tore gibt es trotzdem zu bejubeln. In der 17. Spielminute bekommt Gurtens Markus Dominik den Ball am linken Strafraumrand zugspielt. Sehr gekonnt setzt er sich im Zeikampf gegen einen Verteidiger durch und legt den Ball zur Mitte auf für Zoltan Toth, der ohne große Mühe die Führung erzielen kann. Nach der Führung gibt Gurten die Kontrolle über das Spiel ab und die Antwort der Gäste lässt von daher nicht lange auf sich warten. In der 24. Minute schaffen es die Gastgeber nicht den Ball auf der linken Seite vernünftig zu klären, woraufhin der Ball in die Mitte zu Daniel Messner springt und dieser muss die Kugel nur noch einschieben.

Später Siegtreffer und Glück für Gurten

Die zweite Hälfte verläuft über weite Strecken genauso verfahren wie die Erste, keine Mannschaft kann sich wirklich gute Möglichkeiten herausspielen. Der Spielverlauf ist von daher wenig verwunderlich sehr ausgeglichen, allerdings nimmt das Spiel für eine Mannschaft ein glücklicheres Ende. In der 82. Minute steckt der Torschütze zum 1:0, Zoltan Toth, den Ball nach einer Umschaltaktion sehr schön durch die gegnerische Abwehr zu seinem Mitspieler Fabian Baumgartner, der den Ball sehr schön im gegnerischen Tor unterbringt. Die Heimmannschaft kann heute wirklich von Glück reden. In der Schlussphase bekommt Eggelsberg nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen, kann diesen allerdings nicht verwerten.

Stimme zum Spiel:

Gabriel Schustereder, Trainer Union Gurten 1b:

"Die Platzverhältnisse waren heute wirklich schwierig, die Partie war sehr zerfahren. Wir sind gut reingekommen in die Partie, nach der Führung haben wir etwas den Faden verloren und der Gegner war besser. Zum Schluss haten wir ziemliches Glück, dass Eggelsberg den Elfmeter verschossen hat."

