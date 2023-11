SVT feiert in Altheim zweiten 2:1-Auswärtssieg binnen sechs Tagen

Details Samstag, 04. November 2023 09:54

In der Bezirksliga West kam es zum Auftakt des vorletzten Spieltages der Herbstsaison in der Begegnung zwischen dem SK WIEHAG Altheim und dem SV Waizenauer Taufkirchen/Pram zum Duell zwischen dem Siebenten und dem Tabellenzehnten. Nach Erfolgen am vergangenen Wochenende gingen beide Teams mit breiter Brust in die Partie. Während die Roten Teufel" in Neumarkt einen sensationeln 5:0-Kantersieg feierten, setzte sich der SVT in Taiskirchen mit 2:1 knapp durch. In einem engen Match behielt die Gästeelf von Coach Alois Langbauer am Freitagabend in der Kobe Arena erneut mit 2:1 die Oberhand und kletterte mit dem zweiten "Dreier" binnen sechs Tagen vorerst in die obere Hälfte der Tabelle.

Kapitän bringt Gäste überraschend in Führung - Tankuljic gleicht aus

Nach dem Kantersieg in Neumarkt gingen die Altheimer engagiert und motiviert ins Match, machten vor rund 300 Besuchern von Beginn an ordentlich Dampf und führten auch eine feine Klinge. Der SKA trat in Halbzeit eins dominant auf, tat sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Bei der besten Möglichkeit der Heimischen - nach einem feinen Pass von Michael Aigner überlief Benjamin Djedovic, neuer Leogionär aus Bosnien, einen Verteidiger - konnte Gästegoalie Jakob Mantler mit einer tollen Parade aber seinen Kasten sauber halten. Die Langbauer-Elf war vorwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt, setzte jedoch ab und an Nadelstiche, Torgefahr konnte der SVT aber keine erzeugen. Demzufolge gingen die Gäste in Minute 38 überraschend in Führung - nach einem Ballverlust im Altheimer Spielaufbau schaltete der SVT schnell um, Patrick Egger legte quer, sodass Kapitän Luca Vitale den Ball nur noch einschieben musste. Den Vorsprung brachten die Taufkirchener aber nicht in die Pause. Denn nach einem weiten Pass knallte Ivan Tankuljic in der Schlussminiute des ersten Durchgangs das Leder mit einem strammen Schuss ins lange Eck.

Schlederer sorgt für die Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hüttler war die Heimelf von Coach Rudolf Spindler bemüht, die Partie zu drehen, mit zunehmender Spieldauer ließ der SKA aber nach. Dennoch hatten die heimischen Fans nach rund einer Stunde den Torschrei schon auf den Lippen, bei einer Doppelschance der "Roten Teufel" konnte Keeper Mantler - nach Schüssen von Colin Köchl und Djedovic - aber seine Klasse einmal mehr unter Beweis stellen. Kurz danach hatten die Hausherren Glück, als Vitale mit links abzog, der SVT-Kapitän das Visier aber zu genau justiert hatte und die Kugel ans Lattenkreuz knallte. Mit der Einwechslung von Samed Yilmaz und Nedzad Muratagic kam frischer Wind ins Taufkirchener Offensivspiel. Nachdem SKA-Schlussmann Nico Priewasser bei einer Top-Chance der Gäste einen Muratagic-Schuss mit einer sensationellen Parade entschärft hatte, stellte die Langbauer-Elf am Beginn der Schlussviertelstunde die Weichen auf Sieg. Vitale setzte sich auf der linken Seite durch, scheiterte zunächst jedoch an Keeper Priewasser, beim zweiten Versuch brachte der Kapitän das Spielgerät zu Jakob Schlederer, der das Leder aus kurzer Distanz versenkte. In der restlichen Spielzeit waren die "Roten Teufel" um den erneuten Ausgleich bemüht, dem Altheimer Spiel fehlten jedoch die zündenden Ideen. Der SVT ließ sich die Butter kein zweites Mal vom Brot nehmen, brachte die knappe Führung ins Ziel und durfte sich über den zweiten Auswärtssieg in Folge freuen.

Josef Gruber, Sektionsleiter SV Taufkirchen/Pram:

"In der ersten Halbzeit hätte das Spiel auch einen anderen Verlauf nehmen können, hatten aber das nötige Quäntchen Glück. Aufgrund der Steigerung nach der Pause war der Sieg am Ende aber nicht unverdient. Wir sind seit geraumer Zeit ganz gut unterwegs und wollen uns mit einem Heimsieg gegen Gilgenberg in die Winterpause verabschieden, wenngleich die Union über enorme Qualität verfügt und uns demzufolge im letzten Match des Jahres eine schwierige Aufgabe erwartet".

