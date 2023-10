Union Natternbach gelingt wichtiger Heim-Erfolg über Lambrechten

Details Montag, 30. Oktober 2023 09:50

In der elften Runde der Bezirksliga West standen sich unter anderem die Union Natternbach und der SV Lambrechten gegenüber. Während die Hausherren im Vorfeld der Partie auf dem zwölften Tabellenplatz lagen, sich damit mitten im beinharten Abstiegskampf der West-Liga befinden, thront der SV Lambrechten stolz vom Platz an der Sonne. Dass die Gäste jedoch nicht unschlagbar sind, wurde im Laufe der Saison bereits ein ums andere Mal bewiesen. Auch die Natternbacher sollten an diesem Tag – so viel sei vorweggenommen – nicht chancenlos sein.

Heimelf setzt in der ersten Halbzeit entscheidende Aktion

Die Zuschauer im relativ gut besuchten Sportzentrum zu Natternbach bekamen von Beginn an ein interessantes wie flottes Fußballspiel zu sehen, bei dem die Rollen nicht sehr klar verteilt waren. Die Gäste aus Lambrechten hatten zwar den einen oder anderen Vorteil, so etwa den Tick mehr an Spielanteilen, umgekehrt machten die Natternbacher ihre Sache aber sehr gut, man stand kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche.

Für die Gäste aus Lambrechten war es grundsätzlich ein eher ernüchternder Tag. Der Tabellenführer war engagiert, kam zwar zur einen oder anderen Möglichkeit – etwa zu Distanzschüssen – so richtig zwingend war man an jenem Tag im letzten Drittel aber nicht. So waren es die Hausherren, die nach 40 Minuten über den Treffer zum 1:0 durch Peter Husar jubeln durften. Der Torschütze machte in dieser Szene auch den Unterschied aus. Zunächst setzte er gut nach, Lambrechtens Keeper wollte den Ball wegschlagen, konnte dabei aber nur noch den Natternbacher Angreifer anschießen, der unmittelbar daraufhin jubelnd abdrehte.

Lambrechten kam nicht entscheidend auf

Lambrechten versuchte in der Folge alles, um dem Schicksal noch eine Wendung zu geben, man warf alles nach vorne, blieb letztlich offensiv an diesem Tag aber harmlos. Zu kompakt und geordnet stand an diesem Tag der Tabellenzwölfte aus Natterbach, der am Ende beinahe noch das zweite Tor des Spiels erzielt hätte. So zog in der 80. Minute Fabian Starkl ab, Lambrechtens Schlussmann Milan Meszaros konnte sich aber auszeichnen. So blieb es letztlich beim 1:0 für die Hausherren, die damit vorab nicht einkalkulierbare „big points“ im rauen Abstiegskampf landeten.

Thomas Mühlböck, sportlicher Leiter-Stellvertreter Union Natternbach:

„Das war eine ziemlich ausgeglichene Partie. Wir haben nicht viel zugelassen, sie hatten keine wirklich zwingenden Chancen. Wir sind hinten gut gestanden. Lambrechten ist schon gut nach vorne gekommen, wir hatten aber auch immer wieder unsere Chancen, so auch zirka in der 80. Minute. Lambrechten hatte etwas mehr Spielanteile heute. Das war natürlich ein wichtiger Sieg für uns. Jeder Punkt, den du im Herbst noch holen kannst, ist Gold wert.“

