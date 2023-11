Union Dorf/Pram müht sich zu Sieg gegen Schlusslicht St. Martin/I.

Details Samstag, 04. November 2023 18:02

In der zwölften Runde der Bezirksliga West empfing die Union SGS Dorf/Pram den Tabellenletzten, die Union Woodstock St. Martin im Innkreis. Die Gäste konnten in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt holen und liegen daher abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Tabelle. Für die Gastgeber aus Dorf läuft es in dieser Saison nachwievor nicht rund. Die letzten drei Spiele in Folge gingen verloren, das Team von Trainer Roland Neunherz bräuchte also dringend ein Erfolgserlebnis. Da kommt der heutige Gegner vermutlich genau richtig. Nach einem 1:2-Rückstand in der ersten Hälfte, kann Dorf die Partie in Hälfte zwei noch in einen 4:2-Erfolg umwandeln und so drei wichtige Punkte einfahren.

Dorf verteilt Geschenke

In der dritten Minute kommen die Gastgeber zu ihrer ersten Gelegenheit durch Marcel Deller. Dieser bekommt den Ball schön in den Strafraum zugespielt, kann die Kugel allerdings nicht ordenltich verarbeiten und kommt gar nicht erst zum Abschluss. Die restliche erste Hälfte verläuft entgegen möglicher Erwartungen durchaus ausgeglichen, was vor allem an den vielen Fehlpässen und Ballverlusten seitens der Gastgeber liegt. In der fünften Minuten begeht Dorf in der Abwehr einen folgenschweren Fehler, den Thomas Senft eiskalt ausnützt und auf 1:0 für St. Martin stellt. Die Antwort der Gastgeber lässt nich lange auf sich warten. In der 12. Minute erkämpft sich Gehmeier in der gegnerischen Hälfte den Ball und bedint Rasim Daudbasic auf der linke Seite. Dieser legt den Ball geschickt an einem Gegenspieler vorbei und trifft ins lange Eck zum Ausgleich. Auch im weiteren Spielverlauf machen sich die Gastgeber unnötig selbst das Leben schwer, wodurch die Gäste zu einigen durchaus guten Gelegenheit kommen. Und auch dem zweiten Treffer der Gäste geht wieder eine Unachtsamkeit der Dorfer Hintermannschaft voraus. Nach einem satten Schuss von Krystof Kvech kann Dorfs Schlussmann den Ball nicht festhalten und lässt ihn zurückprallen. In der Dorfer Hintermannschaft fühlt sich niemand zuständig, woraufhinRaphael Fischer an den Ball kommt und den Dorfer Torwart umspielt und zur erneuten Führung für die Gäste trifft.

Dorf kommt besser aus der Kabine

In der zweiten Hälfte schaffen es die Gastgeber einfache Fehler wie in Hälfte eins weitesgehend zu vermeiden. In der 61. Minute kann Dorf zum zweiten Mal ausgleichen. Nach einem Eckball von der rechten Seite kommt es zu einem wilden Durcheinander im Strafraum. Zuerst scheiter Marcel Surner aus kurzer Distanz, der zweite Versuch von Daniel Hellwagner landet aber im Tor. Durch den Ausgleich sind die Gastgeber jetzt beflügelt, aber es passieren weiterhin unnötige Fehler, wenn auch nicht mehr so häufig. In der 69. Minute kommt Laurenz Brunneder in die Partie und dieser sollte das Spiel entscheidend verändern. Bei seiner ersten Ballaktion nur eine Minute später fasst er sich ein Herz und zieht aus etwa zwazing Metern Entferung ab. Der Ball schlägt knapp unterhalb der Stange ein und somit liegen die Dorfer zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung. Die Gastgeber haben jetzt weitgehend die Kontrolle über das Spiel errungen und sorgen in der 81. Minute für die Entscheidung. Nach einem Eckball ist es wieder der eingewechselte Brunneder, der per Kopf den 4:2-Endstand besorft und dafür sorgt, dass seine Mannschaft einer kleinen Blamage entgeht.

Stimme zum Spiel:

Roland Neunherz, Trainer Union Dorf/Pram:

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung weniger. Wir haben in der ersten Hälfte nicht gut gespielt und dem Gegner viele Geschenke gemacht. Beide Gegentore sind nach Eigenfehlern entstanden. In der zweiten Hälfte war es dann besser."

Die Besten: Noah Parzer, Thomas Spannlang und Laurenz Brunneder

