SV Neumarkt/Pötting bezwingt Senftenbach in Spitzenspiel

Details Sonntag, 05. November 2023 11:26

In der zwölften Runde der Bezirksliga West kam es zum Spitzenspiel zwischen dem drittplatzierten SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und dem Tabellenzweiten Union Ziegelwerk Senftenbach. Die Gastgeber sind derzeit gut in Form und konnten in den letzten fünf Spielen dreimal gewinnen und ein Unentschieden holen. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Feichtinger nur einen Punkt hinter Senftenbach. Die Gäste haben nach einer kleinen Negativserie wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden und zuletzt zwei Siege in Folge gewinnen. Der Erfolgslauf währte allerdings nur kurz, denn der SV Neumarkt setzte sich dank einer kämpferisch starken Leistung mit 2:1(1:1) durch. Die Neumarkter übernehmen damit den zweiten Platz in der Tabelle von Senftenbach.

Spiel beginnt unspektakulär

Die Zuschauer bekommen in der ersten Hälfte wenig zu sehen. Das Spiel ist hauptsächlich von harten Zweikämpfen geprägt. Keine der beiden Mannschaften kann sich nennenswerte Chancen herausspielen und es sollte fast eine halbe Stunde dauern, bis endlich etwas sehenswertes passiert. In der 28. Minute schlägt Neumarkt einen hohen Ball in den gegnerischen Strafraum. Die Gäste können den Ball zunächst noch abwehren, aber Neumarkt setzt nach und erobert sich die Kugel wieder zurück. Nach einem schönen Chipball über die Abwehr trifft der Torschütze vom Dienst, Peter Pasecky, zur Führung für seine Mannschaft. Lange sieht es danach aus, als würde es mit einer knappen Führung für die Gastgeber in die Pause gehen, aber diese können in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einmal nachlegen. Nach einem Freistoß in den Strafraum legt ein Mitspieler den Ball für Pasecky auf, der den Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht zentral aufs Tor schießt, aber der Torhüter hat keine Zeit mehr um zu reagieren und Pasecky schnürt seinen Doppelpack.

Senftenbach mach es noch einmal spannend

In der zweiten Hälfte konzentrieren sich die Gastgeber hauptsächlich darauf die Führung zu verwalten. Die Gäste tun sich sehr schwer gegen einen tief stehenden Gegner. Neumarkt lässt wenig Chancen zu und hält kämpferisch sehr gut dagegen, in der 63. Minute findet der Ball aber dennoch den Weg ins tor. Nach einer Flanke von der linke Seite lauert Patrick Braumann an der zweiten Stange und trifft völlig freistehend per Volley zum 2:1-Anschlusstreffer. In der letzten halben Stunde versucht Senftenbach noch den Ausgleich zu erzielen und intensiviert seine Offensivbemühungen. Das bietet dem Gegner natürlich Räume, aber Neumarkt spielt seine wenigen Kontermöglichkeiten zu unsauber zu Ende. Die Offensivbemühungen werden schlussendlich nicht belohnt und die beiden Mannschaften tauschen die Plätze in der Tabelle.

Stimme zum Spiel:

Andreas Feichtinger, Spielertrainer SV Neumarkt/Pötting:

"Wir sind mit dem Ergebnis heute sehr zufrieden, das sind wichtige drei Punkte. Mit einer kämpferischen Leistung und etwas Glück ist es uns gelungen zu gewinnen."

Die Besten: Florian Schwendtner und Thomas Pasecky

