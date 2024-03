Lambrechtner Comeback-Sieg gegen Gilgenberg wird von Helikoptereinsatz überschattet

Details Sonntag, 24. März 2024 11:55

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten und der Union Druckhaus Adame Gilgenberg im Rahmen der 15. Runde der Bezirksliga West in der Lambrechtner Kick-Ass-Arena vor einem Publikum von rund 150 Zuseher:innen. Die Hausherren aus Lambrechten mussten zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen Taufkirchen hinnehmen, was natürlich nicht zu den Aufstiegsambitionen des Vereins passt, weshalb man gegen Gilgenberg eine Reaktion zeigen wollte. Diese kämpfen derzeit gegen den Abstieg in die 1. Klasse und mussten zum Saisonstart wie die Lambrechtner eine Niederlage hinnehmen.

Gilgenberg überrascht mit Effizienz

Verlieren wollte natürlich keiner und beide Mannschaften brauchten die Punkte durchaus, wobei Lambrechten natürlich als Favorit in die Partie ging. Allerdings taten sich die Hausherren zunächst schwer gegen die Gäste aus Gilgenberg, die einen engagierten Auftritt zeigten. Nachdem das Spiel in der Anfangsphase noch ausgeglichener war, kamen die Gastgeber mit fortlaufender Spieldauer immer besser in die Partie. Den ersten Treffer der Partie erzielten jedoch die Gäste, die in der 39. Minute einen Strafstoß zugesprochen bekamen, den Ralph Geisler souverän zur 1:0 Führung für Gilgenberg verwandelte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dem Underdog dann gar noch der zweite Treffer. Jakob Egger bugsierte das runde Leder in der Nachspielzeit in die Maschen der Hausherren und erhöhte die Führung mit dem Halbzeitpfiff auf 2:0.

Drei Tore in 13 Minuten machen das Comeback für Lambrechten perfekt

Die Lambrechtner waren von der Führung natürlich ein wenig geschockt, da sie nicht dem Spielverlauf entsprach. Man ließ sich jedoch nicht entmutigen und man lieferte dem Publikum in der zweiten Hälfte ein wahres Offensivfeuerwerk. Bence Kalmar brach in der 64. Minute den Damm und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Hausherren. Diese legten nur fünf Minuten später durch Sebastian Ecker nach, der in der 69. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Doch damit hatten die Hausherren noch lange nicht genug. Dejan Resanovic stand in der 77. Minute goldrichtig und erzielte den dritten Treffer für Lambrechten, womit man das Spiel komplett gedreht hatte. Zehn Minuten später setzte Rene Weidinger noch einen drauf und traf zum 4:2 Endstand für die Gastgeber, der jedoch von einer schweren Verletzung überschattet wurde: Tobias Schredl zog sich in der letzten Minute eine schwere Verletzung zu und musste vom Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Wir wünschen an dieser Stelle alles Gute und eine gute Genesung an Tobias!

Daniel Rachbauer, sportlicher Leiter:

"Wir sind froh, dass wir das Spiel nach einer schwierigen ersten Hälfte noch drehen konnten, sind in den Gedanken aber bei Tobi und wünschen ihm eine gute Besserung!"

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.